النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

كسب " المصمك " بخماسية.. فريق العوجا يُتوَّج بكأس اتحاد البولو

توج الأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع فريق فرسان العوجا بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبو نيان، وعضو الاتحاد فاطمة المطلق، والمدير التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس.
وحقق العوجا اللقب بعد فوزه على المصمك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كسب " المصمك " بخماسية.. فريق العوجا يُتوَّج بكأس اتحاد البولو
سبق

توج الأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع فريق فرسان العوجا بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبو نيان، وعضو الاتحاد فاطمة المطلق، والمدير التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس.
وحقق العوجا اللقب بعد فوزه على المصمك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
08:22 PM

كسب " المصمك " بخماسية.. فريق العوجا يُتوَّج بكأس اتحاد البولو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
57

توج الأمين العام لهيئة الفروسية عادل المزروع فريق فرسان العوجا بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبو نيان، وعضو الاتحاد فاطمة المطلق، والمدير التنفيذي للاتحاد فيصل الدويس.
وحقق العوجا اللقب بعد فوزه على المصمك بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,613
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,125

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة