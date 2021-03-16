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شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات

تنفّذها الشعبة بتوجيه مدير الإدارة بالرياض وبمشاركة من شركة النقل

قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص.

هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي.

مرور محافظة ثادق ضبط مخالفات الشاحنات والمركبات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات
سبق

قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص.

هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
11:49 AM

شاهد من ثادق.. حملات مرورية لضبط مخالفات الشاحنات والمركبات

تنفّذها الشعبة بتوجيه مدير الإدارة بالرياض وبمشاركة من شركة النقل

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
1,647

قامت شعبة مرور محافظة ثادق، بحملات مرورية للحد من مخالفات المركبات عمومًا ومخالفات الشاحنات على وجه الخصوص.

هذا وتنفّذ الحملات بمشاركة من الشركة المشغّلة للنقل بوزارة الداخلية؛ وذلك بتوجيه من مدير إدارة مرور الرياض المكلف العميد سلطان مشنان السهلي، ومتابعة من مدير مرور ثادق العميد فهد العصيمي.

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