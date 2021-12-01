بالفيديو.. "آل الشيخ" يتفقد فرع "الشؤون الإسلامية" بجازان ويدشّن ثلاثة مشاريع

شدد على أهمية إنجاز المعاملات وتوفير الخدمات لقطاعات الوزارة

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقّدية لفرع الوزارة بمنطقة جازان؛ للوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها، وتدشين عدد من المشاريع التي نفذها الفرع بالمنطقة.

واستَهلّ الزيارة بعقد اجتماع بمدير عام الفرع ومديري الإدارات، وناقش الاحتياجات والمشاريع التي ينفذها الفرع، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، والأمين العام للفروع، ومديري الإدارة العامة للموارد البشرية والشؤون المالية بالوزارة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع نوه بما تجده الوزارة وقطاعاتها المختلفة من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل الدعم لهذه الوزارة للقيام برسالتها السامية، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده كل خير على جهودهم الحثيثة وأعمالهم المباركة لخدمة بيوت الله وكل ما تقوم به هذه الوزارة من أعمال مباركة بفضل ذلك الدعم.

كما نوه بما قدمه الفرع من منجزات وأعمال لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والحرص على الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على الاحتياجات وتقديم كل الدعم للنهوض بالعمل وتطويره، والتعاون في تحقيق الرؤى والتطلعات، ومتابعة سير العمل؛ للارتقاء للمستوى المأمول.

وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال الاجتماع، على أهمية إنجاز المعاملات وتوفير الخدمات لقطاعات الوزارة بالمنطقة، والعمل على سرعة تنفيذ مشاريع الصيانة والتشغيل والرفع بتقارير تتضمن الاحتياجات والمنجزات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت أمانة متخصصة لمتابعة أعمال الفروع ومشاريعها والرفع بالمنجزات، وتطوير العمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

عقب ذلك تجول وزير الشؤون الإسلامية على مرافق الفرع ومكاتب الإدارات والأقسام والتقى بالموظفين واطلع على أعمالهم واستمع لاستفساراتهم وأجاب عليها.

وشرف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حفل الاستقبال الذي أقامه الفرع وذلك بالقاعة الرئيسية وحضره أصحاب الفضيلة الدعاة ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات ومنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك دشن ثلاثة برامج هي الورشة الذاتية لصيانة المساجد وهي ورشة ميدانية تهدف إلى خدمة وصيانة مساجد المنطقة بمشاركة فريق عمل متميز من 50 موظفًا فنياً، وجاء المشروع الثاني وهو إنشاء الخيمة الدعوية بالفرع لإقامة المناشط والبرامج الدعوية والارشادية والمناسبات الوطنية، فيما جاء المشروع الثالث وهو "برنامج العناية بالمساجد وأصولها" والذي يعنى بحصر المساجد ومرافقها ورصد الاعتداءات على أملاكها وفق التقنيات الحديثة.

وعقب مراسم التدشين ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كلمة أشاد فيها بالأعمال والبرامج التي قدمها الفرع وفق اختصاصاته والتي وصفها بالمميزة، كما أكد أهمية الرسالة والأعمال المنوطة بمنسوبي فرع الشؤون الإسلامية من دعاة وإداريين ومراقبين ومراقبات للقيام بالواجب الشرعي تجاه بيوت الله والدعوة إليه لما يحقق براءة الذمة في كل ما يتعلق بإتقان العمل على أكمل وجه ليكون محققًا للرسالة والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها.