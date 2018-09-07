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"مدينة الملك سعود الطبية" تنقذ مواطناً وقع ضحية جراحة سمنة

تعرض لمضاعفات كبيرة بعد إجراء العملية داخل دولة عربية

أنقذ أطباء مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية مواطناً خمسينياً بعدما كان قد أجرى عملية جراحية لتحوير مسار الجهاز الهضمي ثم تعرض لمضاعفات كبيرة كادت أن تقضي على حياته.

وقالت المدينة الطبية: أحد الأطباء في دولة عربية أجرى للمريض جراحة لتحوير مسار الجهاز الهضمي وبعد إجراء العملية تعرض المريض لمضاعفات كبيرة وخطيرة.

وأضافت: المواطن كان يعاني من سمنة مفرطة وسافر لإحدى الدول العربية وأجرى الجراحة في عيادة خاصة، ثم بعد العملية تعرض لنزيف حاد كاد أن يؤدي إلى الوفاة، حيث عجز الطبيب المعالج عن التعامل مع هذه الحالة الحرجة.

وأردفت: وصل المريض مباشرة من المطار إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية وباشر أطباء مركز جراحات البدانة بقيادة رئيس المركز، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، الحالة.

وتابعت: تم إدخال المريض إلى التنويم مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية وتلقى العلاج اللازم وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى.

جدير بالذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية حصل على شهادة الجمعية العالمية لجراحات البدانة، كمركز معتمد دولي لجراحات البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أول مركز تابع لوزارة الصحة معترف به عالمياً على مستوى المملكة العربية السعودية.

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"مدينة الملك سعود الطبية" تنقذ مواطناً وقع ضحية جراحة سمنة
سبق

أنقذ أطباء مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية مواطناً خمسينياً بعدما كان قد أجرى عملية جراحية لتحوير مسار الجهاز الهضمي ثم تعرض لمضاعفات كبيرة كادت أن تقضي على حياته.

وقالت المدينة الطبية: أحد الأطباء في دولة عربية أجرى للمريض جراحة لتحوير مسار الجهاز الهضمي وبعد إجراء العملية تعرض المريض لمضاعفات كبيرة وخطيرة.

وأضافت: المواطن كان يعاني من سمنة مفرطة وسافر لإحدى الدول العربية وأجرى الجراحة في عيادة خاصة، ثم بعد العملية تعرض لنزيف حاد كاد أن يؤدي إلى الوفاة، حيث عجز الطبيب المعالج عن التعامل مع هذه الحالة الحرجة.

وأردفت: وصل المريض مباشرة من المطار إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية وباشر أطباء مركز جراحات البدانة بقيادة رئيس المركز، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، الحالة.

وتابعت: تم إدخال المريض إلى التنويم مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية وتلقى العلاج اللازم وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى.

جدير بالذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية حصل على شهادة الجمعية العالمية لجراحات البدانة، كمركز معتمد دولي لجراحات البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أول مركز تابع لوزارة الصحة معترف به عالمياً على مستوى المملكة العربية السعودية.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
03:17 PM

"مدينة الملك سعود الطبية" تنقذ مواطناً وقع ضحية جراحة سمنة

تعرض لمضاعفات كبيرة بعد إجراء العملية داخل دولة عربية

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بدر الجبل - الرياض
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أنقذ أطباء مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية مواطناً خمسينياً بعدما كان قد أجرى عملية جراحية لتحوير مسار الجهاز الهضمي ثم تعرض لمضاعفات كبيرة كادت أن تقضي على حياته.

وقالت المدينة الطبية: أحد الأطباء في دولة عربية أجرى للمريض جراحة لتحوير مسار الجهاز الهضمي وبعد إجراء العملية تعرض المريض لمضاعفات كبيرة وخطيرة.

وأضافت: المواطن كان يعاني من سمنة مفرطة وسافر لإحدى الدول العربية وأجرى الجراحة في عيادة خاصة، ثم بعد العملية تعرض لنزيف حاد كاد أن يؤدي إلى الوفاة، حيث عجز الطبيب المعالج عن التعامل مع هذه الحالة الحرجة.

وأردفت: وصل المريض مباشرة من المطار إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية وباشر أطباء مركز جراحات البدانة بقيادة رئيس المركز، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، الحالة.

وتابعت: تم إدخال المريض إلى التنويم مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية وتلقى العلاج اللازم وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى.

جدير بالذكر أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية حصل على شهادة الجمعية العالمية لجراحات البدانة، كمركز معتمد دولي لجراحات البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أول مركز تابع لوزارة الصحة معترف به عالمياً على مستوى المملكة العربية السعودية.

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