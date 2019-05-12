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"أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان

عدد العمالة تجاوز 11 ألفًا مجهزين بـ850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة

تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.

واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.

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"أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان
سبق

تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.

واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:20 AM

"أمانة مكة" ترفع أكثر من 71 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر رمضان

عدد العمالة تجاوز 11 ألفًا مجهزين بـ850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تواصل وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، التي تضمنت تكثيف الجهود في الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ وذلك بهدف المحافظة على مستوى النظافة العامة؛ إذ كرست الخطة طاقات بشرية وآليات في العمل؛ إذ بلغ عدد العمالة أكثر من 11.000 عامل مجهزين بأكثر من 850 معدة ذات أشكال واستخدامات متعددة، وتم تكليف 57 مراقبًا من الإدارة العامة للنظافة لمتابعة الأعمال الميدانية بنطاق البلديات الفرعية.

واستقبل المردم العام خلال الفترة من 1/ 9/ 1441هـ إلى 17/ 9/ 1441هـ من النفايات البلدية الصلبة (71.649) طنًّا، كمية النفايات العضوية منها (26.967) طنًّا، أي بنسبة 37.36 %.

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