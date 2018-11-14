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"فيصل بن خالد" يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالحدود الشمالية

للاطلاع على الأعمال والإنجازات التي تم تحقيقها بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، فهد بن فريح الشمري، الذي قدم للسلام عليه، وتسليمه تقريراً عن أعمال الفرع.

واطلع خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية في المملكة، وأهمية تفعيل إقراض المزارعين، وتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ـ بإذن الله ـ.

ووجه برفع وتيرة التكامل بين الصندوق وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للسياحة؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام، سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

‏‎ عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن خالد" يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالحدود الشمالية
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، فهد بن فريح الشمري، الذي قدم للسلام عليه، وتسليمه تقريراً عن أعمال الفرع.

واطلع خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية في المملكة، وأهمية تفعيل إقراض المزارعين، وتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ـ بإذن الله ـ.

ووجه برفع وتيرة التكامل بين الصندوق وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للسياحة؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام، سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

‏‎ عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:49 PM

"فيصل بن خالد" يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالحدود الشمالية

للاطلاع على الأعمال والإنجازات التي تم تحقيقها بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، فهد بن فريح الشمري، الذي قدم للسلام عليه، وتسليمه تقريراً عن أعمال الفرع.

واطلع خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التنمية الزراعية في المملكة، وأهمية تفعيل إقراض المزارعين، وتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاديات المناطق بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ـ بإذن الله ـ.

ووجه برفع وتيرة التكامل بين الصندوق وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والغرفة التجارية الصناعية والهيئة العامة للسياحة؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام، سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

‏‎ عبر مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعي، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي البنك بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

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