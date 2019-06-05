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شاهد .. احتفالات العيد تتواصل لليوم الثاني في "سحاب الأفلاج"

تنوع الفقرات وتخصيص أماكن للعوائل لقي ارتياحًا وترحيبًا من الجميع

استمرت فعاليات الاحتفالات في محافظة الأفلاج لليوم الثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك بمنتزه سحاب، وخصصت اليوم الأربعاء، بعض فقرات الحفل للعوائل والأطفال.

ولقي التنوع في فقرات برامج الحفل وتخصيص أماكن للعوائل، إقبالاً من الأهالي ومشاركة الأطفال فرحة العيد، من خلال ألعاب الفرقة الترفيهية والدخول في المسابقات، للسحب على الجوائز التي أعدتها اللجنة المنظمة للاحتفال للأطفال، كذلك خصصت البلدية بالمنتزه ألعابًا مجانية للأطفال.

وشهدت فقرات الحفل اليوم مسرحية هادفة وفقرات إنشادية ومسابقات متنوعة للأطفال وسحوبات على جوائز قيمة للحضور.

وكانت بلدية الأفلاج برئاسة المهندس رشيد عجب آل عمار، قد استعدت منذ وقت مبكر لتنظيم احتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك تستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

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شاهد .. احتفالات العيد تتواصل لليوم الثاني في "سحاب الأفلاج"
سبق

استمرت فعاليات الاحتفالات في محافظة الأفلاج لليوم الثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك بمنتزه سحاب، وخصصت اليوم الأربعاء، بعض فقرات الحفل للعوائل والأطفال.

ولقي التنوع في فقرات برامج الحفل وتخصيص أماكن للعوائل، إقبالاً من الأهالي ومشاركة الأطفال فرحة العيد، من خلال ألعاب الفرقة الترفيهية والدخول في المسابقات، للسحب على الجوائز التي أعدتها اللجنة المنظمة للاحتفال للأطفال، كذلك خصصت البلدية بالمنتزه ألعابًا مجانية للأطفال.

وشهدت فقرات الحفل اليوم مسرحية هادفة وفقرات إنشادية ومسابقات متنوعة للأطفال وسحوبات على جوائز قيمة للحضور.

وكانت بلدية الأفلاج برئاسة المهندس رشيد عجب آل عمار، قد استعدت منذ وقت مبكر لتنظيم احتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك تستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
10:53 PM

شاهد .. احتفالات العيد تتواصل لليوم الثاني في "سحاب الأفلاج"

تنوع الفقرات وتخصيص أماكن للعوائل لقي ارتياحًا وترحيبًا من الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استمرت فعاليات الاحتفالات في محافظة الأفلاج لليوم الثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك بمنتزه سحاب، وخصصت اليوم الأربعاء، بعض فقرات الحفل للعوائل والأطفال.

ولقي التنوع في فقرات برامج الحفل وتخصيص أماكن للعوائل، إقبالاً من الأهالي ومشاركة الأطفال فرحة العيد، من خلال ألعاب الفرقة الترفيهية والدخول في المسابقات، للسحب على الجوائز التي أعدتها اللجنة المنظمة للاحتفال للأطفال، كذلك خصصت البلدية بالمنتزه ألعابًا مجانية للأطفال.

وشهدت فقرات الحفل اليوم مسرحية هادفة وفقرات إنشادية ومسابقات متنوعة للأطفال وسحوبات على جوائز قيمة للحضور.

وكانت بلدية الأفلاج برئاسة المهندس رشيد عجب آل عمار، قد استعدت منذ وقت مبكر لتنظيم احتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك تستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

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