حديقة الملك سلمان: لدينا مليون شجرة تُحسّن بيئتنا
تُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي
تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.
وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.
حديقة الملك سلمان: لدينا مليون شجرة تُحسّن بيئتنا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-18
تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.
وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:11 PM
حديقة الملك سلمان: لدينا مليون شجرة تُحسّن بيئتنا
تُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي
تحت وسم مبادرة_السعودية_الخضراء و#مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر، أشار الحساب الرسمي لـ#حديقة_الملك_سلمان، إلى أنها تضم مساحات خضراء مُمتدّة وأكثر من مليون شجرة.
وأوضح الحساب أن من شأن المليون شجرة أن تُحسّن من بيئتنا، وتُسهم في مكافحة الأثر السلبي للتغيّر المناخي.