النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا

بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ وتنسيق المواعيد

أطلقت أمانة منطقة عسير، خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية المهندس سامي المالكي قائلا: إن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًّا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم؛ منوهًا بأن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا
سبق

أطلقت أمانة منطقة عسير، خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية المهندس سامي المالكي قائلا: إن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًّا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم؛ منوهًا بأن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:07 PM

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا

بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ وتنسيق المواعيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
2
1,044

أطلقت أمانة منطقة عسير، خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيًّا في كافة مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية المهندس سامي المالكي قائلا: إن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًّا لذبح أضاحيهم في كافة مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم؛ منوهًا بأن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة