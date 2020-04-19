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لجمع ورصد المبادرات.."الموارد البشرية" تطلق غرفة المسؤولية المجتمعية

تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرفة المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.
وتتولى الغرفة عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.
مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجمع ورصد المبادرات.."الموارد البشرية" تطلق غرفة المسؤولية المجتمعية
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرفة المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.
وتتولى الغرفة عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.
مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:22 PM

لجمع ورصد المبادرات.."الموارد البشرية" تطلق غرفة المسؤولية المجتمعية

تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرفة المسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.
وتتولى الغرفة عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.
مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.

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