على قدم وساق وبـ4 ألوان.. هوية بصرية جديدة لمشعر منى تتهيأ لضيوف الله

جولة لـ"سبق" وقفت على آخر استعدادات والتجهيزات للموسم الاستثنائي الثاني

ما يميز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ؛ هو الهوية البصرية الجديدة، التي تأتي ضمن منظومة أعمال تعمل عليها وزارة الحج والعمرة في الوقت الراهن، استباقاً للموسم الاستثنائي الذي اقتصر فيه عدد الحجاج على 60 ألف حاج؛ نظراً لما يمر به العالم أجمع بوباء كورونا.

ورصدت "سبق" في جولة، أعمال تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى؛ حيث الهوية البصرية الجديدة، التي تميزت بها مواقع إقامة الحجاج بهدف عمليات التنظيم والمخيمات.

وتضمّنت أربعة ألوان رئيسية بحسب المناطق والمقرات التي تم تقسيمها إلى أربع مناطق ذات ألوان مختلفة اشتملت على: "منطقة أ" وتحمل اللون الأحمر، و"منطقة ب" ذات اللون الأخضر، و"منطقة ج" وتتميز باللون الأزرق، وأخيراً "منطقة د" تحمل اللون الأصفر.

ولا تزال الأعمال التي تنفذها الجهات المختصة في مشعر منى، جارية على قدم وساق وتسير وفق خطة زمنية محددة، في سبيل الاستعدادات للموسم الاستثنائي الثاني.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنها ‏تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى، ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، و ربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

ومن المقرر أن يتم منع دخول المركبات الغير مصرح لها، للمشاعر المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة.