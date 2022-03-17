أول حجر صحي على حكومة في العالم بسبب "كورونا"

وزير البيئة هناك أعلن إصابته عقب لقائه مع أحد العمال

فرضت بولندا حجراً صحياً، اليوم الثلاثاء، على جميع أعضاء الحكومة، بعد إصابة أحد الوزراء بفيروس "كورونا".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تكون الحكومة البولندية بذلك هي أول حكومة في العالم تخضع بالكامل للحجر الصحي.

وكان وزير البيئة البولندي مايكل ووس قد أعلن، الإثنين، إصابته بفيروس "كورونا"، بعد لقائه بأحد العمال.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد 180 ألفاً و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلداً ومنطقة .