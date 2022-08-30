النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا

في اليوم الأول من افتتاح مركز اللقاحات بكليات المحافظة

بادر اليوم أكثر من 400 من منسوبي وطلبة كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بأخذ لقاح فيروس كورونا؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة، وسط تنظيم وترتيب طبّقت فيه كافة الإجراءات الاحترازية التي ضمنت انسيابية تنقل الطلبة في عمليات الفرز حتى تلقي الجرعات والخروج من المركز.

وبدأ مركز اللقاح في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، في تقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات، وسط إشراف ومتابعة من مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، لسير العمل بالمركز والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة لتلقّي الطلبة لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سرعة إكمال طلاب وطالبات الكلية جميع جرعات فيروس كورونا؛ وذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة وسط بيئة صحية وتربوية آمنة تضمن البداية الجادّة من أول يوم دراسي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا
سبق

بادر اليوم أكثر من 400 من منسوبي وطلبة كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بأخذ لقاح فيروس كورونا؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة، وسط تنظيم وترتيب طبّقت فيه كافة الإجراءات الاحترازية التي ضمنت انسيابية تنقل الطلبة في عمليات الفرز حتى تلقي الجرعات والخروج من المركز.

وبدأ مركز اللقاح في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، في تقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات، وسط إشراف ومتابعة من مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، لسير العمل بالمركز والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة لتلقّي الطلبة لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سرعة إكمال طلاب وطالبات الكلية جميع جرعات فيروس كورونا؛ وذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة وسط بيئة صحية وتربوية آمنة تضمن البداية الجادّة من أول يوم دراسي.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:03 PM

400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا

في اليوم الأول من افتتاح مركز اللقاحات بكليات المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
4
702

بادر اليوم أكثر من 400 من منسوبي وطلبة كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج بأخذ لقاح فيروس كورونا؛ استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة، وسط تنظيم وترتيب طبّقت فيه كافة الإجراءات الاحترازية التي ضمنت انسيابية تنقل الطلبة في عمليات الفرز حتى تلقي الجرعات والخروج من المركز.

وبدأ مركز اللقاح في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، في تقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات، وسط إشراف ومتابعة من مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، لسير العمل بالمركز والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة لتلقّي الطلبة لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سرعة إكمال طلاب وطالبات الكلية جميع جرعات فيروس كورونا؛ وذلك للعودة إلى مقاعد الدراسة وسط بيئة صحية وتربوية آمنة تضمن البداية الجادّة من أول يوم دراسي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة