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بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه استغنى عن خدمات مدرب المنتخب الأول شينول جونيش، بالتراضي، بعد أن تعرّض الفريق لهزيمة كبيرة في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة: "بعد المشاورات مع مدرب منتخبنا الوطني شينول جونيش، قررنا وبالتراضي إنهاء التعاقد".

ووجه الاتحاد الشكر إلى المدرب جونيش على جهوده خلال توليه المهمة منذ مارس 2019.

وتعرّض المنتخب التركي الثلاثاء الماضي لهزيمة عريضة أمام نظيره الهولندي 1-6، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وجاءت الهزيمة بعد أداء مخيب للآمال لتركيا في بطولة "أوروبا 2020".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب
سبق

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه استغنى عن خدمات مدرب المنتخب الأول شينول جونيش، بالتراضي، بعد أن تعرّض الفريق لهزيمة كبيرة في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة: "بعد المشاورات مع مدرب منتخبنا الوطني شينول جونيش، قررنا وبالتراضي إنهاء التعاقد".

ووجه الاتحاد الشكر إلى المدرب جونيش على جهوده خلال توليه المهمة منذ مارس 2019.

وتعرّض المنتخب التركي الثلاثاء الماضي لهزيمة عريضة أمام نظيره الهولندي 1-6، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وجاءت الهزيمة بعد أداء مخيب للآمال لتركيا في بطولة "أوروبا 2020".

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
05:30 PM

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه استغنى عن خدمات مدرب المنتخب الأول شينول جونيش، بالتراضي، بعد أن تعرّض الفريق لهزيمة كبيرة في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة: "بعد المشاورات مع مدرب منتخبنا الوطني شينول جونيش، قررنا وبالتراضي إنهاء التعاقد".

ووجه الاتحاد الشكر إلى المدرب جونيش على جهوده خلال توليه المهمة منذ مارس 2019.

وتعرّض المنتخب التركي الثلاثاء الماضي لهزيمة عريضة أمام نظيره الهولندي 1-6، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وجاءت الهزيمة بعد أداء مخيب للآمال لتركيا في بطولة "أوروبا 2020".

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