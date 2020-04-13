وفي التفاصيل، وصف "عشقي" الأمطار التي ستشهدها مكة وجدة في العشرين من شهر إبريل الجاري بالشديدة، وقال: "قد تشهد مدينة مكة المكرمة وجدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل هطول أمطار، ستكون - بإذن الله – شديدة، ومصحوبة بزخات من البَرَد، وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة والغبار".

توقَّع أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن تشهد مكة المكرمة ومحافظة جدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل الجاري هطول أمطار غزيرة.

"عشقي": "مكة" و"جدة" على موعد مع أمطار غزيرة يوم 20 إبريل عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-13 توقَّع أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن تشهد مكة المكرمة ومحافظة جدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل الجاري هطول أمطار غزيرة. وفي التفاصيل، وصف "عشقي" الأمطار التي ستشهدها مكة وجدة في العشرين من شهر إبريل الجاري بالشديدة، وقال: "قد تشهد مدينة مكة المكرمة وجدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل هطول أمطار، ستكون - بإذن الله – شديدة، ومصحوبة بزخات من البَرَد، وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة والغبار".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 01:12 AM

"عشقي": "مكة" و"جدة" على موعد مع أمطار غزيرة يوم 20 إبريل توقَّع أن تكون مصحوبة بزخات من البَرَد وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة





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توقَّع أستاذ علم البيئة، الدكتور علي عشقي، أن تشهد مكة المكرمة ومحافظة جدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل الجاري هطول أمطار غزيرة.

وفي التفاصيل، وصف "عشقي" الأمطار التي ستشهدها مكة وجدة في العشرين من شهر إبريل الجاري بالشديدة، وقال: "قد تشهد مدينة مكة المكرمة وجدة يوم الاثنين الموافق 20 إبريل هطول أمطار، ستكون - بإذن الله – شديدة، ومصحوبة بزخات من البَرَد، وقد يسبقها رياح مثيرة للأتربة والغبار".