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تعرَّف على آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب في المدن التي لا تخضع للمنع الكلي

أعلنت الهيئة العامة للنقل آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب خلال فترة السماح بالمدن التي لا تخضع للمنع الكلي.

وتضمنت ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة التشديد على تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، وليس التجوُّل مطلقًا للبحث عن الركاب والانتظار في المواقف العامة لحين ورود طلب، والعمل مع التطبيقات المرخصة، وإرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي، مع منع العمل في أوقات منع التجوُّل.

وشدَّدت الآلية على الالتزام بالاحترازات الصحية الضرورية، كما سمحت لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن السعودية مع تطبيقات توصيل الطلبات وفق ما تحدده الجهات المشرفة على النشاط حاليًا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول وزارة النقل

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تعرَّف على آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب في المدن التي لا تخضع للمنع الكلي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب خلال فترة السماح بالمدن التي لا تخضع للمنع الكلي.

وتضمنت ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة التشديد على تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، وليس التجوُّل مطلقًا للبحث عن الركاب والانتظار في المواقف العامة لحين ورود طلب، والعمل مع التطبيقات المرخصة، وإرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي، مع منع العمل في أوقات منع التجوُّل.

وشدَّدت الآلية على الالتزام بالاحترازات الصحية الضرورية، كما سمحت لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن السعودية مع تطبيقات توصيل الطلبات وفق ما تحدده الجهات المشرفة على النشاط حاليًا.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:17 PM

تعرَّف على آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب في المدن التي لا تخضع للمنع الكلي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
46,437

أعلنت الهيئة العامة للنقل آلية عمل مركبات الأجرة العامة لتقديم خدمة نقل الركاب خلال فترة السماح بالمدن التي لا تخضع للمنع الكلي.

وتضمنت ضوابط التشغيل لسيارات الأجرة العامة التشديد على تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط، وليس التجوُّل مطلقًا للبحث عن الركاب والانتظار في المواقف العامة لحين ورود طلب، والعمل مع التطبيقات المرخصة، وإرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي، مع منع العمل في أوقات منع التجوُّل.

وشدَّدت الآلية على الالتزام بالاحترازات الصحية الضرورية، كما سمحت لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن السعودية مع تطبيقات توصيل الطلبات وفق ما تحدده الجهات المشرفة على النشاط حاليًا.

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