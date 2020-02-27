محسن بن مسرع في ذمة الله
توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.
ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.
وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755
محسن بن مسرع في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-27
توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.
ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.
وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:22 PM
محسن بن مسرع في ذمة الله
توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.
ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.
وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755