محسن بن مسرع في ذمة الله

توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.

ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.

وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755