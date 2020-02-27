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محسن بن مسرع في ذمة الله

توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.

ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.

وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755

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محسن بن مسرع في ذمة الله
سبق

توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.

ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.

وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:22 PM

محسن بن مسرع في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,280

توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم والد الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن عمر يتجاوز 90 عامًا.

ويُستقبل العزاء للرجال في منزل الفقيد في حي عرقة "نهاية شارع الإمارة جنوبًا"، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.

وفيما يلي أرقام هواتف أبناء الفقيد: "مسرع" 0555115192، "مبارك" 0551013733، "نايف" 0590606095، "راشد" 0555347755

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