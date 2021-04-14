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تبلغ 314 مليار دولار... خسارة هائلة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

تفقد 55% من ايراداتها

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)؛ أنْ تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ارتفاعًا من تقديره السابق في 24 مارس (آذار)، بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وبيّن الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت، أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضًا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تبلغ 314 مليار دولار... خسارة هائلة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا
سبق

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)؛ أنْ تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ارتفاعًا من تقديره السابق في 24 مارس (آذار)، بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وبيّن الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت، أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضًا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة؛ وفقًا لـ"رويترز".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:57 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:06 PM

تبلغ 314 مليار دولار... خسارة هائلة لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا

تفقد 55% من ايراداتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,299

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)؛ أنْ تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ارتفاعًا من تقديره السابق في 24 مارس (آذار)، بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وبيّن الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت، أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضًا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,212
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

70 مليار ..

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53.8 مليار

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31 يوليو
41,263

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