وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.

القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-30 حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية. وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه. وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 10:57 AM

القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت





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حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.

وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.