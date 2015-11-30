القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع
قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.
وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.
القنصلية السعودية في هونج كونج
القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-30
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.
وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:57 AM
القنصلية السعودية في هونج كونج: إدخال الصاعق الكهربائي ممنوع
قالت: الحكومة هنا تجرّم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت
حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من إدخال وحمل الصواعق الكهربائية.
وقالت عبر حسابها في "تويتر" اليوم: تنبّه القنصلية من أن حكومة #هونج_كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.
وأضافت أن حكومة هونج كونج تجرّم حامله؛ بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.