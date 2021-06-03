النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها

بين أن بلاده تعمل على أن تكون نقطة التقاء للمصالح

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها
سبق

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
06:04 PM

"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها

بين أن بلاده تعمل على أن تكون نقطة التقاء للمصالح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,856

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة