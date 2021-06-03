وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-03 ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها. وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية. وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 06:04 PM

"صالح": العراق عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها بين أن بلاده تعمل على أن تكون نقطة التقاء للمصالح





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ذكر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس)، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصر مهم لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف "صالح" خلال استقباله سفير دولة قطر في بغداد خالد بن حمد السليطي، أن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تخفيف حدة التوترات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.