رُزِق العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود آل سعود، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بمولود أسماه ســلــمــان؛ تيمنًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
"بدر بن سعود" يُرزق بـ"سلمان"
رُزِق العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود آل سعود، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بمولود أسماه ســلــمــان؛ تيمنًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
اعلان
"بدر بن سعود" يُرزق بـ"سلمان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-08
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:29 PM
"بدر بن سعود" يُرزق بـ"سلمان"
رُزِق العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود آل سعود، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بمولود أسماه ســلــمــان؛ تيمنًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,987
91 مليار ..
29 يناير
14,082
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار
31 يوليو
41,037
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر
عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة
جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!
صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟
صالح المسلّم
بالعربي أجمل
علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به
ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى
خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!
علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي
علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!
نورة الجايز