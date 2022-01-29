"الأرصاد": استمرار الموجة الباردة على معظم المناطق وصقيع بالشمالية والجوف وتبوك وحائل

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "7" مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.