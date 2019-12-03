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هيئة المواصفات تحصل على عضوية منظمة "APMP" للمترولوجيا

يؤكّد ريادة المملكة ويساعد على المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية

حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ممثلة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، على عضوية منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، وذلك بعد قبول المركز عضواً مشاركاً في المنظمة.

ويدعم حصول الهيئة على هذه العضوية، رسالة الهيئة في تأكيد ريادة المملكة في المجالات كافة، ويساعد على المشاركة بفعالية في اللجان والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

وتتيح عضوية الهيئة في منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، إمكانية مشاركة منسوبي الهيئة في أعمال واجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للمنظمة في مختلف مجالات القياس والمعايرة، والمشاركة في المقارنات الدولية بصفة أساسية، وهو ما سيساعد على رفع المستويين العلمي والفني للكوادر الوطنية، ويدعم كثيراً جهود المركز في تحقيق الاعتراف الدولي طبقاً لمتطلبات اتفاقية "CIPM MRA" التي وقّعت عليها الهيئة.

وتعد هذه العضوية بجانب عضوية المركز في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" وفي منظمة "GULFMET" شبكة من العلاقات الدولية المهمة للمركز تسمح بتمثيل الهيئة للمملكة في مجال المترولوجي تمثيلاً عالمياً واسعاً ومفيداً للتجارة السعودية وجاذباً للاستثمارات الأجنبية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضوية منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا APMP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المواصفات تحصل على عضوية منظمة "APMP" للمترولوجيا
سبق

حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ممثلة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، على عضوية منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، وذلك بعد قبول المركز عضواً مشاركاً في المنظمة.

ويدعم حصول الهيئة على هذه العضوية، رسالة الهيئة في تأكيد ريادة المملكة في المجالات كافة، ويساعد على المشاركة بفعالية في اللجان والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

وتتيح عضوية الهيئة في منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، إمكانية مشاركة منسوبي الهيئة في أعمال واجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للمنظمة في مختلف مجالات القياس والمعايرة، والمشاركة في المقارنات الدولية بصفة أساسية، وهو ما سيساعد على رفع المستويين العلمي والفني للكوادر الوطنية، ويدعم كثيراً جهود المركز في تحقيق الاعتراف الدولي طبقاً لمتطلبات اتفاقية "CIPM MRA" التي وقّعت عليها الهيئة.

وتعد هذه العضوية بجانب عضوية المركز في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" وفي منظمة "GULFMET" شبكة من العلاقات الدولية المهمة للمركز تسمح بتمثيل الهيئة للمملكة في مجال المترولوجي تمثيلاً عالمياً واسعاً ومفيداً للتجارة السعودية وجاذباً للاستثمارات الأجنبية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:29 AM

هيئة المواصفات تحصل على عضوية منظمة "APMP" للمترولوجيا

يؤكّد ريادة المملكة ويساعد على المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ ممثلة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة، على عضوية منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، وذلك بعد قبول المركز عضواً مشاركاً في المنظمة.

ويدعم حصول الهيئة على هذه العضوية، رسالة الهيئة في تأكيد ريادة المملكة في المجالات كافة، ويساعد على المشاركة بفعالية في اللجان والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

وتتيح عضوية الهيئة في منظمة آسيا-الباسيفيك للمترولوجيا "APMP"، إمكانية مشاركة منسوبي الهيئة في أعمال واجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للمنظمة في مختلف مجالات القياس والمعايرة، والمشاركة في المقارنات الدولية بصفة أساسية، وهو ما سيساعد على رفع المستويين العلمي والفني للكوادر الوطنية، ويدعم كثيراً جهود المركز في تحقيق الاعتراف الدولي طبقاً لمتطلبات اتفاقية "CIPM MRA" التي وقّعت عليها الهيئة.

وتعد هذه العضوية بجانب عضوية المركز في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" وفي منظمة "GULFMET" شبكة من العلاقات الدولية المهمة للمركز تسمح بتمثيل الهيئة للمملكة في مجال المترولوجي تمثيلاً عالمياً واسعاً ومفيداً للتجارة السعودية وجاذباً للاستثمارات الأجنبية.

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