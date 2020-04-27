"دانة عناني": ننتج 35 طنًّا من الورقيات في السنة على مساحة 700 متر.. وهي طبيعية 100٪

صاحبة أول مزرعة رأسية بمكة: الخضراوات المزروعة في السعودية أفضل من نظيرتها المستوردة

كشفت "دانة عناني"، صاحبة أول مزرعة مرخصة بجدة بمنطقة مكة المكرمة للزراعة الرأسية أو الزراعة العمودية، عن أن الخضراوات التي تزرع في السعودية تعد أفضل من أي خضراوات مستوردة.

والزراعة الرأسية أو العمودية هي ممارسة إنتاج الغذاء والدواء في طبقات مكدسة رأسيًا مستخدمة الأفكار الحديثة للزراعة العمودية، وتقنيات الزراعة الداخلية، وتقنيات الزراعة البيئية، حيث يمكن التحكم في جميع العوامل البيئية.

وقالت إن مهمتنا هي إنتاج وتوفير طعام خالٍ من المواد الضارة، وأن يكون آمنًا، ونقيًا، وصحيًا، وبفضل الله ثم دعم وجهود الجهات ذات العلاقة تتم زراعـته محليًا.

وأضافت:"استطعنا أن ننتج ٣٥ طنًا من الورقيات المميزة في السنة في مساحة ٧٠٠ متر، وهذه النباتات المزروعة محليًا طبيعية 100 ٪ وطازجة وصحية من معظم المنتجات المستوردة".

وأردفت: "نستطيع أن نقول بالتأكيد نعم، يمكن أن تكون الخضراوات التي تزرع في السعودية أفضل من أي خضراوات مستوردة (حتى من النوع العضوي المستورد)".

وبيّنت أن "هذا العمل له أهداف بعيدة المدى حيث إنه يُسهم في مُساعدة الأسر والمجتمع ووطننا الغالي من خلال توفير مُنتجات زراعية نقية وصحية وطازجة، كما أنها تساعد مجتمعنا من خلال زراعتها وتوفيرها محليًا، وتساعد من خلال توفير ما يقارب 90 ٪ من المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالزراعة التقليدية.

وأشارت إلى أن هذه المزرعة تستخدم التحكم الاصطناعي للضوء والتحكم البيئي (الرطوبة ودرجة الحرارة والغازات) والتسميد. كما يمكن إضاءة أنظمة الزراعة المائية بوساطة مصابيح LED التي تحاكي أشعة الشمس، ويمكن كذلك للبرمجيات التأكد من حصول جميع النباتات على كمية الضوء والماء والمغذيات نفسها. كما أن الإدارة السليمة لها تعني أنه لا يوجد حاجة إلى المبيدات.