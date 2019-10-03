مدير جامعة الملك سعود يفتتح اليوم العالمي للمعلم بكلية التربية

احتوى على 55 ورشة تدريبية و25 جناحًا.. وشراكات تعليمية واسعة

تصوير: عبدالله الزهراني: افتتح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم؛ فعاليات اليوم العالمي للمعلم، الذي نظمته كلية التربية بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم، الموافق للخامس من أكتوبر من كل عام، تحت شعار "المعلمون الشباب.. مستقبل المهنة".



جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، وسعادة المشرف على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وعدد من القيادات التربوية من مختلف الجهات التعليمية، وأكثر من ألف مشارك ومشاركة في القسمين الرجالي والنسائي.



وافتتح "العمر" المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 25 جهة من داخل وخارج الجامعة، واستمع إلى شرح من مشرفي الجهات المشاركة، ودشن الخطة الاستراتيجية لكلية التربية (2018-2030) وأطلق الإطار المفاهيمي لكلية التربية.



وانطلقت فعاليات اليوم العالمي للمعلم بلقاء مفتوح مع سعادة وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، عن "برامج إعداد المعلم ومستقبل المهنة"، تناول فيه رؤية الوزارة نحو تحديث وتطوير برامج المعلم، وخطتها التنفيذية بهذا الشأن، وأدار اللقاء سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري.



وأكد عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، أن احتفاء كلية التربية بالمعلم يأتي تثمينًا لدوره المحوري في بناء المجتمع، وأن كلية التربية من منطلق استشعار مسؤوليتها المهنية، ورؤيتها ورسالتها التي أقرتها في خطتها الاستراتيجية، تحرص دومًا على قيادة التغيير التربوي بكل ما يدعم العملية التعليمية ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك البرامج ذات الصلة بالمعلم وتطويره المهني المستمر.



وقال "الشايع": الكلية تحرص على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ذات الصلة مع شركائها، والتي تحقق الخطة الاستراتيجية للكلية وبرامج مبادرة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة 2030؛ لذا حرصت الكلية على استضافة أكبر قدر من المعلمين والمعلمات في رحاب الجامعة، وقدمت لهم الدعم المعنوي وبرامج تطوير مهني، كما حرصت على زيارتهم في الميدان التربوي، ونظمت بهذا الشأن أكثر من 20 برنامج تطور مهني قُدِّمَ في مراكز التدريب في تعليم الرياض تزامنًا مع يوم المعلم. كما حرصت الكلية على أن يزور وفود منها عددًا من المدارس وخاصة مدارس المدينة الجامعية؛ من أجل تقديم الشكر والدعم للمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي.



وأضاف: من مكاسب الاحتفال بيوم المعلم: جعل الشراكة مع قطاعات التعليم العام المختلفة موضعَ التنفيذ، فالكلية ضمن أهم أدوارها بناء المعلم وإعداده؛ لذا تُعد الشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ أحد المرتكزات الأساسية التي نعول عليها كثيرًا في تطوير قدرات المعلم وبرامج إعداده وتنفيذ الفعاليات التي يستحقها مربو النشء، والتي من ضمنها بلا شك الاحتفال باليوم العالمي للمعلم كل عام.



في سياق متصل: أشارت وكيلة الكلية الدكتورة رجاء بنت عمر باحاذق إلى البرامج المتنوعة المقدمة في القسم النسائي بمقر الكلية للطالبات.



وثمنت حضور وكيلة الجامعة للطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، وتدشينها المعرض المصاحب للفعاليات، وعددًا من الفعاليات والبرامج المصاحبة، وأشادت بحجم المشاركة الواسعة من القيادات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والمعلمات والطالبات.



بدوره قال المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري: نفذت الكلية مع شركائها 55 ورشة عمل تدريبية مصاحبة، استهدف التطوير المهني لقرابة 1500 معلم ومعلمة وطالب وطالبة تدريبًا ميدانيًّا قدمه خبراء ومختصون من كلية التربية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات الأخرى المشاركة في عدد من المجالات النوعية والتي تواكب رؤية المملكة 2030.



وأضاف: تنفذ الورش والبرامج في كلية التربية ومراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.



إلى ذلك قال الدكتور محمد بن عبدالرحمن النملة رئيس قسم التربية الفنية ورئيس لجنة المعرض: هناك 25 جناحًا مشاركًا لتمثيل سبعة عارضين من خارج الجامعة؛ وهم شركاء الكلية في تنظيم الفعالية إدارة تعليم الرياض والمركز الوطني المهني التعليمي، إضافة لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وشركة تطوير لتقنيات التعليم وجائزة التعليم للتميز، ومنصة نون أكاديمي التعليمية، كما شارك 18 عارضًا من داخل الجامعة.



أمّا الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية ورئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة؛ فقد قال: برنامج احتفالية هذا العام شهد تنوعًا في فعالياته من خلال المعرض المصاحب، إضافة إلى اللقاء المفتوح مع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف، الذي جاء بهذه المناسبة وتزامنًا مع الحراك الذي تشهده كليات التربية، وخاصة فيما يتعلق ببرامج إعداد المعلم والرؤية المستقبلية لمهنة التعليم، وكذلك الزيارات الميدانية للمدارس.



وقال المشرف على وحدة العلاقات العامة والإعلام بكلية التربية الدكتور محمد بن عبدالله الشهري: نشاطات يوم المعلم في الكلية صاحبها أيضًا استضافة الكلية لاجتماع موسع لعمداء وعميدات كليات التربية بالمملكة مع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، حضره أكثر من 20 عميدًا وعميدة.



وأضاف: ناقش المجتمعون آخر مستجدات تحديث وتطوير برامج إعداد المعلم.