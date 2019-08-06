"الصحة" ترفع جاهزية مستشفياتها لمواجهة الإجهاد الحراري في الحج بـ"مراوح الرذاذ"

في ظل ارتفاع حرارة الجو بالمشاعر المقدسة.. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

رفعت "الصحة" من جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري؛ وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة. وجهَّزت "الصحة" أقسامًا خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في منى وعرفات، وفرت فيها عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء التي أثبتت فاعليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وبدأت "الصحة" منذ وقت مبكر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري، وذلك من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة بعدد من اللغات المختلفة، إضافة إلى وضع برامج توعوية لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وكانت "الصحة" قد انتهت من تحديث جميع الأجهزة لخدمة الحجاج، كما نفّذت عددًا من الدورات وعمليات التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وآلية علاجها، وطرق نقلها.