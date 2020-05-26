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قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

إجمالي الوفيات بكورونا وصل 28

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالتي وفاة ليصل اجمالي الوفيات بكورونا إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة القطرية إن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 35335، وتعافي 1481 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 11844 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالتي وفاة ليصل اجمالي الوفيات بكورونا إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة القطرية إن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 35335، وتعافي 1481 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 11844 حالة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:21 PM

قطر: تسجيل 1742 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

إجمالي الوفيات بكورونا وصل 28

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1742 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالتي وفاة ليصل اجمالي الوفيات بكورونا إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة القطرية إن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى 35335، وتعافي 1481 من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 11844 حالة.

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