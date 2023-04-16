تمكن الإسكان التنموي من توفير منزل جديد للمسنة حليم بحي الشامية بمنطقة جازان، بدلاً من منزلها غير الملائم للسكن؛ لتزيل عنها أعباء الترميم وعدم الاستقرار التي عانت منها لسنوات. وتَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثًا عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم حليم لمسكنها؛ حيث اختصرت مشاعرها بجملة قائلة فيها: "أصبحت في عز من عز عيال عبد العزيز". ويأتي هذا التسليم امتدادًا لنجاحات الدولة في مجال الإسكان إلى مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ حيث بات في متناول هؤلاء جميعًا فرصة امتلاك مسكن يلبي حاجاتهم ويزيل عنهم أعباء الإيجار وعدم الاستقرار التي عانوا منها لسنوات.

بعد استبدال منزلها بجديد.. حليم: أصبحت في عز من عز عيال عبد العزيز فهد كاملي سبق 2020-04-16 تمكن الإسكان التنموي من توفير منزل جديد للمسنة حليم بحي الشامية بمنطقة جازان، بدلاً من منزلها غير الملائم للسكن؛ لتزيل عنها أعباء الترميم وعدم الاستقرار التي عانت منها لسنوات.



وتَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثًا عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم حليم لمسكنها؛ حيث اختصرت مشاعرها بجملة قائلة فيها: "أصبحت في عز من عز عيال عبد العزيز".



ويأتي هذا التسليم امتدادًا لنجاحات الدولة في مجال الإسكان إلى مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ حيث بات في متناول هؤلاء جميعًا فرصة امتلاك مسكن يلبي حاجاتهم ويزيل عنهم أعباء الإيجار وعدم الاستقرار التي عانوا منها لسنوات.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 07:55 PM

بعد استبدال منزلها بجديد.. حليم: أصبحت في عز من عز عيال عبد العزيز في مقطع فيديو وثقته "سبق" عبرت خلاله عن مشاهد الفرح وعبارات الشكر





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تمكن الإسكان التنموي من توفير منزل جديد للمسنة حليم بحي الشامية بمنطقة جازان، بدلاً من منزلها غير الملائم للسكن؛ لتزيل عنها أعباء الترميم وعدم الاستقرار التي عانت منها لسنوات.



وتَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثًا عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم حليم لمسكنها؛ حيث اختصرت مشاعرها بجملة قائلة فيها: "أصبحت في عز من عز عيال عبد العزيز".



ويأتي هذا التسليم امتدادًا لنجاحات الدولة في مجال الإسكان إلى مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ حيث بات في متناول هؤلاء جميعًا فرصة امتلاك مسكن يلبي حاجاتهم ويزيل عنهم أعباء الإيجار وعدم الاستقرار التي عانوا منها لسنوات.