العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً
أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-07
أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:32 PM
العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً
أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.