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العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً

أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً
سبق

أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:32 PM

العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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