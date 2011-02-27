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مكتب تعليم الحرس الوطني يكرم الطالبات المتفوقات

بثانوية أم المؤمنين صفية

كرم مكتب تعليم الحرس، الطالبات المتفوقات في ثانوية أم المؤمنين صفية، في حفل حضرته القيادات التعليمية والتربوية بالمكتب.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي بعدها قدمت طالبات متوسطة عاتكة نشيداً ترحيبياً .

وتحدثت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، ومشرفة الإرشاد الطلابي بمكتب تعليم الحرس، وضحاء العنزي، وقدمت الطالبة لمى الرويلي كلمة المتفوقات نيابة الطالبات تميزت، توالت بعدها فقرات الحفل .

من جانبها ذكرت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، أن من يتصفح سياسة التربية والتعليم في المملكة يجد فصلاً كاملاً، خصص للتأكيد على أهمية رعاية وتربية وتعليم الطلاب الموهوبين، وأن هذا ينبع من إدراك القيادة أهمية العناية بهم .

وتابعت الزمام: التحصيل الدراسي من المحكات الرئيسة في الكشف عن المتفوقين فهو يُعد من أحد المظاهر الأساسية عن النشاط العقلي والوظيفي عند الطلاب، وإن من أبسط حقوق طالباتنا المتميزات أن يتم تكريمهن تحفيزاً لهن وتقديراً لجهودهن .

وهنأت "الزمام" الطالبات على هذا الإنجاز، وهنأت أسرهن التي بذلت جهوداً كبيرة في متابعتهن، فغرست البذور وحُق لها أن تجني الثمار، وشكرت الزمام جميع اللجان المشاركة في التكريم.

وقالت إن التكريم شمل الفئات التالية: الطالبات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق للعام الدراسي١٤٣٧-١٤٣٨هـ، والطالبات الحاصلات على نسبة ١٠٠٪ للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات المتميزات سلوكياً للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات الفائزات والمتأهلات في المشاريع الوزارية للنشاط الطلابي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقات والمشاركات في تنظيم الحفل .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكتب تعليم الحرس الوطني يكرم الطالبات المتفوقات
سبق

كرم مكتب تعليم الحرس، الطالبات المتفوقات في ثانوية أم المؤمنين صفية، في حفل حضرته القيادات التعليمية والتربوية بالمكتب.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي بعدها قدمت طالبات متوسطة عاتكة نشيداً ترحيبياً .

وتحدثت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، ومشرفة الإرشاد الطلابي بمكتب تعليم الحرس، وضحاء العنزي، وقدمت الطالبة لمى الرويلي كلمة المتفوقات نيابة الطالبات تميزت، توالت بعدها فقرات الحفل .

من جانبها ذكرت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، أن من يتصفح سياسة التربية والتعليم في المملكة يجد فصلاً كاملاً، خصص للتأكيد على أهمية رعاية وتربية وتعليم الطلاب الموهوبين، وأن هذا ينبع من إدراك القيادة أهمية العناية بهم .

وتابعت الزمام: التحصيل الدراسي من المحكات الرئيسة في الكشف عن المتفوقين فهو يُعد من أحد المظاهر الأساسية عن النشاط العقلي والوظيفي عند الطلاب، وإن من أبسط حقوق طالباتنا المتميزات أن يتم تكريمهن تحفيزاً لهن وتقديراً لجهودهن .

وهنأت "الزمام" الطالبات على هذا الإنجاز، وهنأت أسرهن التي بذلت جهوداً كبيرة في متابعتهن، فغرست البذور وحُق لها أن تجني الثمار، وشكرت الزمام جميع اللجان المشاركة في التكريم.

وقالت إن التكريم شمل الفئات التالية: الطالبات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق للعام الدراسي١٤٣٧-١٤٣٨هـ، والطالبات الحاصلات على نسبة ١٠٠٪ للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات المتميزات سلوكياً للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات الفائزات والمتأهلات في المشاريع الوزارية للنشاط الطلابي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقات والمشاركات في تنظيم الحفل .

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
04:21 PM

مكتب تعليم الحرس الوطني يكرم الطالبات المتفوقات

بثانوية أم المؤمنين صفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم مكتب تعليم الحرس، الطالبات المتفوقات في ثانوية أم المؤمنين صفية، في حفل حضرته القيادات التعليمية والتربوية بالمكتب.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الملكي بعدها قدمت طالبات متوسطة عاتكة نشيداً ترحيبياً .

وتحدثت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، ومشرفة الإرشاد الطلابي بمكتب تعليم الحرس، وضحاء العنزي، وقدمت الطالبة لمى الرويلي كلمة المتفوقات نيابة الطالبات تميزت، توالت بعدها فقرات الحفل .

من جانبها ذكرت مديرة مكتب تعليم الحرس، نوف الزمام، أن من يتصفح سياسة التربية والتعليم في المملكة يجد فصلاً كاملاً، خصص للتأكيد على أهمية رعاية وتربية وتعليم الطلاب الموهوبين، وأن هذا ينبع من إدراك القيادة أهمية العناية بهم .

وتابعت الزمام: التحصيل الدراسي من المحكات الرئيسة في الكشف عن المتفوقين فهو يُعد من أحد المظاهر الأساسية عن النشاط العقلي والوظيفي عند الطلاب، وإن من أبسط حقوق طالباتنا المتميزات أن يتم تكريمهن تحفيزاً لهن وتقديراً لجهودهن .

وهنأت "الزمام" الطالبات على هذا الإنجاز، وهنأت أسرهن التي بذلت جهوداً كبيرة في متابعتهن، فغرست البذور وحُق لها أن تجني الثمار، وشكرت الزمام جميع اللجان المشاركة في التكريم.

وقالت إن التكريم شمل الفئات التالية: الطالبات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق للعام الدراسي١٤٣٧-١٤٣٨هـ، والطالبات الحاصلات على نسبة ١٠٠٪ للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات المتميزات سلوكياً للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، والطالبات الفائزات والمتأهلات في المشاريع الوزارية للنشاط الطلابي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقات والمشاركات في تنظيم الحفل .

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