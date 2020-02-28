"بنتن": 150 مليون مسلم أدوا المناسك خلال الـ 10 سنوات الماضية.. وتعليق "العمرة" احترازي

"الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للفيروس

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وتفصيلاً؛ قال "بنتن": ‏تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمة أكثر من ١٥٠ مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتًا كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت، اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الآتية:

1- تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

2- تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

3- تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة، وتجدّد دعمها للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين لعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).