النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بنتن": 150 مليون مسلم أدوا المناسك خلال الـ 10 سنوات الماضية.. وتعليق "العمرة" احترازي

"الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للفيروس

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وتفصيلاً؛ قال "بنتن": ‏تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمة أكثر من ١٥٠ مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتًا كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت، اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الآتية:

1- تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

2- تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

3- تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة، وتجدّد دعمها للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين لعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).

فيروس كورونا الجديد وزير الحج والعمرة وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بنتن": 150 مليون مسلم أدوا المناسك خلال الـ 10 سنوات الماضية.. وتعليق "العمرة" احترازي
سبق

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وتفصيلاً؛ قال "بنتن": ‏تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمة أكثر من ١٥٠ مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتًا كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت، اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الآتية:

1- تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

2- تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

3- تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة، وتجدّد دعمها للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين لعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:40 AM

"بنتن": 150 مليون مسلم أدوا المناسك خلال الـ 10 سنوات الماضية.. وتعليق "العمرة" احترازي

"الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا للفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,280

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن المملكة العربية السعودية تشرفت بخدمة أكثر من 150 مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وتفصيلاً؛ قال "بنتن": ‏تشرفت المملكة العربية السعودية بخدمة أكثر من ١٥٠ مليون مسلم أدوا مناسك الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف: من منطلق مسؤوليتها تجاه العالم فقد تم إيقاف قدوم المعتمرين والزائرين مؤقتًا كإجراء احترازي لضمان سلامة ضيوف الرحمن".

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت، اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الآتية:

1- تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

2- تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكِّل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالسعودية.

3- تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، ويُستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السعودية ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السعودية حاليًا، ويرغبون في العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وتؤكد السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة، وتجدّد دعمها للإجراءات الدولية كافة المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين لعدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,417
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,996

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة