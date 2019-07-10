نداء استغاثة بمشاركة طائرات مروحية بعد العثور على مركبة مفقود شرق الأفلاج

كثف ذوو المفقود والأهالي والمتطوعون البحث عنه منذ اختفائه قبل 20 يوماً

بعد بحث متواصل لليوم السابع على التوالي لمفقود منذ نحو عشرين يوماً، عثر اليوم الأربعاء على مركبته شرق الأفلاج على بعد نحو 120 كم شرق المحافظة.

وتفصيلاً، كثف الأهالي والمتطوعون وفريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ وغيره من الفرق التطوعية الأخرى عن مفقود منذ نحو 20 يوماً، بعد أن تلقت الجهات الأمنية صباح الخميس الماضي بلاغاً عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عاماً يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2013 بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج؛ تبين بعدها أن آخر اتصال للمفقود بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.

وبعد بحث استمر على مدار أسبوع عثر اليوم الأربعاء على مركبة المفقود شرق شمال الشحاطية على بعد 19 كم.

ويطالب ذوو المفقود بتحرك من الجهات ذات الاختصاص وتوفير طائرات مروحية وآلات متخصصة في البحث عن المفقودين.