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"الفضلي": تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية مع "سالك" و"بحري"

تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ضمن "رؤية 2030"

أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي ستلبي الاحتياجات المستقبلية من الحبوب الرئيسية لمملكتنا الحبيبة.

وأضاف "الفضلي" عبر حسابه على "تويتر": "ستسهم الشركة الوطنية للحبوب بتحقيق الأمن الغذائي في السعودية ضمن رؤية (2030)، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار بالسعودية؛ الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج، والاستهلاك العالمي، وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي": تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية مع "سالك" و"بحري"
سبق

أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي ستلبي الاحتياجات المستقبلية من الحبوب الرئيسية لمملكتنا الحبيبة.

وأضاف "الفضلي" عبر حسابه على "تويتر": "ستسهم الشركة الوطنية للحبوب بتحقيق الأمن الغذائي في السعودية ضمن رؤية (2030)، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار بالسعودية؛ الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج، والاستهلاك العالمي، وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية".

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:21 PM

"الفضلي": تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية مع "سالك" و"بحري"

تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ضمن "رؤية 2030"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي ستلبي الاحتياجات المستقبلية من الحبوب الرئيسية لمملكتنا الحبيبة.

وأضاف "الفضلي" عبر حسابه على "تويتر": "ستسهم الشركة الوطنية للحبوب بتحقيق الأمن الغذائي في السعودية ضمن رؤية (2030)، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار بالسعودية؛ الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج، والاستهلاك العالمي، وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية".

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