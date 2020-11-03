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"كورونا" يرتفع بعدد مصابيه في الأردن إلى 86576

تسجيل 4833 حالة اليوم

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء بتسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86576 إصابة.

وأضافت بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 54 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 967 حالة.

وأشارت إلى أن 1565 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يرتفع بعدد مصابيه في الأردن إلى 86576
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء بتسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86576 إصابة.

وأضافت بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 54 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 967 حالة.

وأشارت إلى أن 1565 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:26 PM

"كورونا" يرتفع بعدد مصابيه في الأردن إلى 86576

تسجيل 4833 حالة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء بتسجيل 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86576 إصابة.

وأضافت بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وبيّنت الوزارة أنها سجلت 54 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 967 حالة.

وأشارت إلى أن 1565 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينهم 374 في حالة حرجة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.


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