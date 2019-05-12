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في ارتفاع جديد.. العراق يسجل 95 إصابة بكورونا

مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة والمتوفون 112 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت 95 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أظهرت الإحصائيات أن العاصمة بغداد هي الأكثر تسجيلاً للإصابات بين المحافظات، حيث سجلت 71 إصابة بكورونا".

ووفق روسيا اليوم أضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 112 شخصاً، والمتعافين إلى 1904".

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ارتفاع جديد.. العراق يسجل 95 إصابة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت 95 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أظهرت الإحصائيات أن العاصمة بغداد هي الأكثر تسجيلاً للإصابات بين المحافظات، حيث سجلت 71 إصابة بكورونا".

ووفق روسيا اليوم أضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 112 شخصاً، والمتعافين إلى 1904".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:29 PM

في ارتفاع جديد.. العراق يسجل 95 إصابة بكورونا

مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة والمتوفون 112 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت 95 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أظهرت الإحصائيات أن العاصمة بغداد هي الأكثر تسجيلاً للإصابات بين المحافظات، حيث سجلت 71 إصابة بكورونا".

ووفق روسيا اليوم أضافت أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وديالى"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2913 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 112 شخصاً، والمتعافين إلى 1904".

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