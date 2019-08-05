النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عاصمة التمور" تغرد بــ800 شاب سعودي و45 صنفاً مختلفاً أمام العالم

انطلق المهرجان مع بداية أغسطس.. وتوقعات المبيعات تتجاوز المليار ريال

انطلق مهرجان "تمور بريدة" منذ أيام ويستمر لمدة شهر كامل، والذي ينظم سنوياً مع بداية شهر أغسطس، ويعد أكبر تجمع اقتصادي زراعي خاص بالتمور ويعرض هذا العام البائعون 45 صنفاً مختلفاً من تمور القصيم.

وعلى مدار شهر كامل يعقد كبار التجار صفقات البيع لشراء كميات كبيرة من التمور وتتواجد مئات الأطنان من التمور بشكل يومي وأبرز أنواع التمور هي "السكري والبرحي والشقراء والصقعي".

وتحتضن مدينة بريدة المهرجان السنوي بالتزامن مع التوقيت المثالي لنضوج التمور وتجميعها، حيث يعد المهرجان مقصداً لعدد كبير من الزوار من خارج الدول العربية إذ تعتبره السعودية من أشكال "السياحة الزراعية"، وتوقعات المبيعات هذا العام تتجاوز مليار ريال أي ما يقرب من 266 مليون دولار.

ويتواجد في السوق أفضل أنواع التمور ذات الجودة العالية، حيث تمتلك السعودية ما يقارب من 28.5 مليون نخلة ويبلغ الإنتاج السنوي من التمور مليوناً و100 ألف طن.

ويبزر خلال المهرجان مهنة الدلالين الذين يعدون عامل جذب وكل منه يتميز بطريقة مختلفة لعرض التمور وأسعارها وأنواعها ويقوم على إدارة السوق 800 شاب سعودي ويوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل وعدد من المشاريع الصغيرة في بعض المهن المتعلقة بالتمور.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
"عاصمة التمور" تغرد بــ800 شاب سعودي و45 صنفاً مختلفاً أمام العالم
سبق

انطلق مهرجان "تمور بريدة" منذ أيام ويستمر لمدة شهر كامل، والذي ينظم سنوياً مع بداية شهر أغسطس، ويعد أكبر تجمع اقتصادي زراعي خاص بالتمور ويعرض هذا العام البائعون 45 صنفاً مختلفاً من تمور القصيم.

وعلى مدار شهر كامل يعقد كبار التجار صفقات البيع لشراء كميات كبيرة من التمور وتتواجد مئات الأطنان من التمور بشكل يومي وأبرز أنواع التمور هي "السكري والبرحي والشقراء والصقعي".

وتحتضن مدينة بريدة المهرجان السنوي بالتزامن مع التوقيت المثالي لنضوج التمور وتجميعها، حيث يعد المهرجان مقصداً لعدد كبير من الزوار من خارج الدول العربية إذ تعتبره السعودية من أشكال "السياحة الزراعية"، وتوقعات المبيعات هذا العام تتجاوز مليار ريال أي ما يقرب من 266 مليون دولار.

ويتواجد في السوق أفضل أنواع التمور ذات الجودة العالية، حيث تمتلك السعودية ما يقارب من 28.5 مليون نخلة ويبلغ الإنتاج السنوي من التمور مليوناً و100 ألف طن.

ويبزر خلال المهرجان مهنة الدلالين الذين يعدون عامل جذب وكل منه يتميز بطريقة مختلفة لعرض التمور وأسعارها وأنواعها ويقوم على إدارة السوق 800 شاب سعودي ويوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل وعدد من المشاريع الصغيرة في بعض المهن المتعلقة بالتمور.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:20 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:45 AM

"عاصمة التمور" تغرد بــ800 شاب سعودي و45 صنفاً مختلفاً أمام العالم

انطلق المهرجان مع بداية أغسطس.. وتوقعات المبيعات تتجاوز المليار ريال

A A A
خالد خليل - الرياض
9
6,874

انطلق مهرجان "تمور بريدة" منذ أيام ويستمر لمدة شهر كامل، والذي ينظم سنوياً مع بداية شهر أغسطس، ويعد أكبر تجمع اقتصادي زراعي خاص بالتمور ويعرض هذا العام البائعون 45 صنفاً مختلفاً من تمور القصيم.

وعلى مدار شهر كامل يعقد كبار التجار صفقات البيع لشراء كميات كبيرة من التمور وتتواجد مئات الأطنان من التمور بشكل يومي وأبرز أنواع التمور هي "السكري والبرحي والشقراء والصقعي".

وتحتضن مدينة بريدة المهرجان السنوي بالتزامن مع التوقيت المثالي لنضوج التمور وتجميعها، حيث يعد المهرجان مقصداً لعدد كبير من الزوار من خارج الدول العربية إذ تعتبره السعودية من أشكال "السياحة الزراعية"، وتوقعات المبيعات هذا العام تتجاوز مليار ريال أي ما يقرب من 266 مليون دولار.

ويتواجد في السوق أفضل أنواع التمور ذات الجودة العالية، حيث تمتلك السعودية ما يقارب من 28.5 مليون نخلة ويبلغ الإنتاج السنوي من التمور مليوناً و100 ألف طن.

ويبزر خلال المهرجان مهنة الدلالين الذين يعدون عامل جذب وكل منه يتميز بطريقة مختلفة لعرض التمور وأسعارها وأنواعها ويقوم على إدارة السوق 800 شاب سعودي ويوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل وعدد من المشاريع الصغيرة في بعض المهن المتعلقة بالتمور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,380
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,523
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,561
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,609

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة