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بـ400 عملية.. "إغاثي" الملك يختتم الحملة الطبية لمكافحة العمى بنيجيريا

خلال مدتها التي استمرت لـ8 أيام وأسفرت عن الكشف على 4,201 حالة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال مدة الحملة التي استمرت لـ8 أيام، بالكشف على 4,201 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية، فضلًا عن صرف 2,758 من الأدوية، وتوزيع 680 نظارة طبية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وتأتي الحملات الطبية التطوعية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

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بـ400 عملية.. "إغاثي" الملك يختتم الحملة الطبية لمكافحة العمى بنيجيريا
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال مدة الحملة التي استمرت لـ8 أيام، بالكشف على 4,201 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية، فضلًا عن صرف 2,758 من الأدوية، وتوزيع 680 نظارة طبية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وتأتي الحملات الطبية التطوعية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
05:22 PM

بـ400 عملية.. "إغاثي" الملك يختتم الحملة الطبية لمكافحة العمى بنيجيريا

خلال مدتها التي استمرت لـ8 أيام وأسفرت عن الكشف على 4,201 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال مدة الحملة التي استمرت لـ8 أيام، بالكشف على 4,201 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية، فضلًا عن صرف 2,758 من الأدوية، وتوزيع 680 نظارة طبية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وتأتي الحملات الطبية التطوعية التي يمولها وينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

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