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شاهد الحركة طبيعية قرب مطار أبها .. والمتنزهون: "والله ما جبنا خبرهم"

تأكيد من المقيمين والمواطنين على بؤس الهجمات: حيلة العاجز تزيدنا ثباتاً

يشهد عددٌ من المواقع السياحية بالقرب من مطار أبها الدولي وبشكل يومي آلاف الزوار؛ حيث علّق عددٌ من المتنزهين وزوّار وأهالي المنطقة الموجودين في تلك المواقع التي لا تبعد سوى مئات الأمتار من مكان الاستهداف الذي شهدته مواقف السيارات الخاصة في المطار.

وقال المواطن سعود البقمي؛ لـ "سبق": "نحن في أمن وأمان ومثل هذه الهجمات اليائسة هي حيلة العاجز ولا تزيدنا سوى ثبات وإصرار.

وأضاف خالد القحطاني؛ بسجيته ودون أيّ تكلف: "والله ما جبنا خبرهم" مختصراً كل ما يمكن أن يُقال، شارحاً الواقع الحقيقي الذي يعيشه المسافرون في مطار أبها الدولي والسياح القادمين وقاطني المنطقة من أمن وطمأنينة.

هذا وقد ذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنه إلحاقاً لما أصدرته في مساء يوم الأحد الموافق (23 يونيو 2019م) عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفّذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و (4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة.

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شاهد الحركة طبيعية قرب مطار أبها .. والمتنزهون: "والله ما جبنا خبرهم"
سبق

يشهد عددٌ من المواقع السياحية بالقرب من مطار أبها الدولي وبشكل يومي آلاف الزوار؛ حيث علّق عددٌ من المتنزهين وزوّار وأهالي المنطقة الموجودين في تلك المواقع التي لا تبعد سوى مئات الأمتار من مكان الاستهداف الذي شهدته مواقف السيارات الخاصة في المطار.

وقال المواطن سعود البقمي؛ لـ "سبق": "نحن في أمن وأمان ومثل هذه الهجمات اليائسة هي حيلة العاجز ولا تزيدنا سوى ثبات وإصرار.

وأضاف خالد القحطاني؛ بسجيته ودون أيّ تكلف: "والله ما جبنا خبرهم" مختصراً كل ما يمكن أن يُقال، شارحاً الواقع الحقيقي الذي يعيشه المسافرون في مطار أبها الدولي والسياح القادمين وقاطني المنطقة من أمن وطمأنينة.

هذا وقد ذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنه إلحاقاً لما أصدرته في مساء يوم الأحد الموافق (23 يونيو 2019م) عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفّذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و (4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:33 AM

شاهد الحركة طبيعية قرب مطار أبها .. والمتنزهون: "والله ما جبنا خبرهم"

تأكيد من المقيمين والمواطنين على بؤس الهجمات: حيلة العاجز تزيدنا ثباتاً

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رائد القرفي - أبها
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يشهد عددٌ من المواقع السياحية بالقرب من مطار أبها الدولي وبشكل يومي آلاف الزوار؛ حيث علّق عددٌ من المتنزهين وزوّار وأهالي المنطقة الموجودين في تلك المواقع التي لا تبعد سوى مئات الأمتار من مكان الاستهداف الذي شهدته مواقف السيارات الخاصة في المطار.

وقال المواطن سعود البقمي؛ لـ "سبق": "نحن في أمن وأمان ومثل هذه الهجمات اليائسة هي حيلة العاجز ولا تزيدنا سوى ثبات وإصرار.

وأضاف خالد القحطاني؛ بسجيته ودون أيّ تكلف: "والله ما جبنا خبرهم" مختصراً كل ما يمكن أن يُقال، شارحاً الواقع الحقيقي الذي يعيشه المسافرون في مطار أبها الدولي والسياح القادمين وقاطني المنطقة من أمن وطمأنينة.

هذا وقد ذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنه إلحاقاً لما أصدرته في مساء يوم الأحد الموافق (23 يونيو 2019م) عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفّذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية، و (4) من الجنسية الهندية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)، وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج، من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر عدد (18) مركبة، إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة.

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