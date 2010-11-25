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354 مشاركة بـ"قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية" لأفضل عمل تطوعي

في نسختها الثالثة.. من 41 دولة والإعلان عن الفائزين يناير المقبل

أكدت اللجنة التنظيمية لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي أن المشاريع المشاركة لتقديم أفضل عمل تطوعي يبلغ عددها 354 مشروعاً تطوعياً من 41 دولة والذين استوفوا الشروط كاملة، بعد انتهاء فترة التسجيل والمشاركة بالمسابقة التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وبرعاية جامعة الدول العربية، للعام الثالث على التوالي.

وتأتي هذه النسخة الثالثة للمسابقة على مستوى العالم بينما جاءت النسختان الأولى والثانية على مستوى الوطن العربي، والتي ابتدأت المشاركة فيها بتاريخ 28 سبتمبر وانتهى موعد استقبال المشاركات بتاريخ 15 من نوفمبر الجاري، وتتصدر جمهورية مصر العربية عدد المشاركات على مستوى الوطن العربي والتي بلغت 38 مشاركة، وفيما تصدرت إندونيسيا عدد المشاركات على مستوى الدول الأجنبية والبالغ عددها 20 مشاركة، وألغيت العديد من المشاركات؛ بسبب عدم إكمالها الشروط المقررة من الجهات التحضيرية والتنظيمية للقلادة.

وأكدت اللجنة التنظيمية للقلادة أن المشاركات لهذه النسخة تشهد تنوعاً كثيراً بكل المجالات المعلن عنها للقلادة بكل الدول والجهات المشاركة من منظمات مجتمع مدني أهلية أو مبادرات وفرق تطوعية مرخصة من جهة الاختصاص بدولها أو مؤسسات خاصة وشركات تجارية.

وأشادت اللجنة التنظيمية للقلادة بالتفاعل الكبير من قبل الجهات المشاركة ونوعية المشاريع المقدمة للقلادة والتي هدفت لخدمة المجتمعات وتفعيل دور العمل التطوعي بالدول وتحفيز المتطوعين على الإبداع بالعمل التطوعي وتطويره واستشعارهم بدورهم تجاه مجتمعاتهم والرقي بها عبر تنفيذ المشاريع التطوعية المستدامة، وستقوم لجنة التسجيل بتقديمها للجنة التحكيم للبدء بعملية التقييم.

وأعلنت اللجنة التنظيمية أنه وفقاً لخطة العمل سيكون موعد الإعلان عن الفائزين في منتصف شهر يناير 2021 وتكريمهم في 24 مارس 2021م، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- جمهورية مصر العربية.

مؤسسة الأمير محمد بن فهد أفضل عمل تطوعي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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354 مشاركة بـ"قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية" لأفضل عمل تطوعي
سبق

أكدت اللجنة التنظيمية لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي أن المشاريع المشاركة لتقديم أفضل عمل تطوعي يبلغ عددها 354 مشروعاً تطوعياً من 41 دولة والذين استوفوا الشروط كاملة، بعد انتهاء فترة التسجيل والمشاركة بالمسابقة التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وبرعاية جامعة الدول العربية، للعام الثالث على التوالي.

وتأتي هذه النسخة الثالثة للمسابقة على مستوى العالم بينما جاءت النسختان الأولى والثانية على مستوى الوطن العربي، والتي ابتدأت المشاركة فيها بتاريخ 28 سبتمبر وانتهى موعد استقبال المشاركات بتاريخ 15 من نوفمبر الجاري، وتتصدر جمهورية مصر العربية عدد المشاركات على مستوى الوطن العربي والتي بلغت 38 مشاركة، وفيما تصدرت إندونيسيا عدد المشاركات على مستوى الدول الأجنبية والبالغ عددها 20 مشاركة، وألغيت العديد من المشاركات؛ بسبب عدم إكمالها الشروط المقررة من الجهات التحضيرية والتنظيمية للقلادة.

وأكدت اللجنة التنظيمية للقلادة أن المشاركات لهذه النسخة تشهد تنوعاً كثيراً بكل المجالات المعلن عنها للقلادة بكل الدول والجهات المشاركة من منظمات مجتمع مدني أهلية أو مبادرات وفرق تطوعية مرخصة من جهة الاختصاص بدولها أو مؤسسات خاصة وشركات تجارية.

وأشادت اللجنة التنظيمية للقلادة بالتفاعل الكبير من قبل الجهات المشاركة ونوعية المشاريع المقدمة للقلادة والتي هدفت لخدمة المجتمعات وتفعيل دور العمل التطوعي بالدول وتحفيز المتطوعين على الإبداع بالعمل التطوعي وتطويره واستشعارهم بدورهم تجاه مجتمعاتهم والرقي بها عبر تنفيذ المشاريع التطوعية المستدامة، وستقوم لجنة التسجيل بتقديمها للجنة التحكيم للبدء بعملية التقييم.

وأعلنت اللجنة التنظيمية أنه وفقاً لخطة العمل سيكون موعد الإعلان عن الفائزين في منتصف شهر يناير 2021 وتكريمهم في 24 مارس 2021م، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- جمهورية مصر العربية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:37 PM

354 مشاركة بـ"قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية" لأفضل عمل تطوعي

في نسختها الثالثة.. من 41 دولة والإعلان عن الفائزين يناير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت اللجنة التنظيمية لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي أن المشاريع المشاركة لتقديم أفضل عمل تطوعي يبلغ عددها 354 مشروعاً تطوعياً من 41 دولة والذين استوفوا الشروط كاملة، بعد انتهاء فترة التسجيل والمشاركة بالمسابقة التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وبرعاية جامعة الدول العربية، للعام الثالث على التوالي.

وتأتي هذه النسخة الثالثة للمسابقة على مستوى العالم بينما جاءت النسختان الأولى والثانية على مستوى الوطن العربي، والتي ابتدأت المشاركة فيها بتاريخ 28 سبتمبر وانتهى موعد استقبال المشاركات بتاريخ 15 من نوفمبر الجاري، وتتصدر جمهورية مصر العربية عدد المشاركات على مستوى الوطن العربي والتي بلغت 38 مشاركة، وفيما تصدرت إندونيسيا عدد المشاركات على مستوى الدول الأجنبية والبالغ عددها 20 مشاركة، وألغيت العديد من المشاركات؛ بسبب عدم إكمالها الشروط المقررة من الجهات التحضيرية والتنظيمية للقلادة.

وأكدت اللجنة التنظيمية للقلادة أن المشاركات لهذه النسخة تشهد تنوعاً كثيراً بكل المجالات المعلن عنها للقلادة بكل الدول والجهات المشاركة من منظمات مجتمع مدني أهلية أو مبادرات وفرق تطوعية مرخصة من جهة الاختصاص بدولها أو مؤسسات خاصة وشركات تجارية.

وأشادت اللجنة التنظيمية للقلادة بالتفاعل الكبير من قبل الجهات المشاركة ونوعية المشاريع المقدمة للقلادة والتي هدفت لخدمة المجتمعات وتفعيل دور العمل التطوعي بالدول وتحفيز المتطوعين على الإبداع بالعمل التطوعي وتطويره واستشعارهم بدورهم تجاه مجتمعاتهم والرقي بها عبر تنفيذ المشاريع التطوعية المستدامة، وستقوم لجنة التسجيل بتقديمها للجنة التحكيم للبدء بعملية التقييم.

وأعلنت اللجنة التنظيمية أنه وفقاً لخطة العمل سيكون موعد الإعلان عن الفائزين في منتصف شهر يناير 2021 وتكريمهم في 24 مارس 2021م، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- جمهورية مصر العربية.

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