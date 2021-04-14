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بالفيديو.. عودة المذيع "فهد الحمود" للشاشة عبر نشرة التاسعة بـ "الإخبارية"

استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين

شارك مساء اليوم المذيع فهد الحمود، في تقديم نشرة أخبار التاسعة مساءً على قناة الإخبارية السعودية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار تكريم القناة الإخبارية لمجموعة من المذيعين السابقين في التلفزيون السعودي، حيث عاد المذيع فهد الحمود للشاشة من جديد عبر "الإخبارية"، وقدم نشرة التاسعة بعد تلبيته دعوة تلقاها من القناة لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين.

ويعد "الحمود" من المذيعين السابقين والذي قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي مع زملائه من الأسماء اللامعة والمعروفة التي لن تنسى من ذاكرة المشاهدين في ذلك الوقت.

قناة الإخبارية المذيع فهد الحمود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. عودة المذيع "فهد الحمود" للشاشة عبر نشرة التاسعة بـ "الإخبارية"
سبق

شارك مساء اليوم المذيع فهد الحمود، في تقديم نشرة أخبار التاسعة مساءً على قناة الإخبارية السعودية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار تكريم القناة الإخبارية لمجموعة من المذيعين السابقين في التلفزيون السعودي، حيث عاد المذيع فهد الحمود للشاشة من جديد عبر "الإخبارية"، وقدم نشرة التاسعة بعد تلبيته دعوة تلقاها من القناة لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين.

ويعد "الحمود" من المذيعين السابقين والذي قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي مع زملائه من الأسماء اللامعة والمعروفة التي لن تنسى من ذاكرة المشاهدين في ذلك الوقت.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:58 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:59 AM

بالفيديو.. عودة المذيع "فهد الحمود" للشاشة عبر نشرة التاسعة بـ "الإخبارية"

استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
27,308

شارك مساء اليوم المذيع فهد الحمود، في تقديم نشرة أخبار التاسعة مساءً على قناة الإخبارية السعودية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار تكريم القناة الإخبارية لمجموعة من المذيعين السابقين في التلفزيون السعودي، حيث عاد المذيع فهد الحمود للشاشة من جديد عبر "الإخبارية"، وقدم نشرة التاسعة بعد تلبيته دعوة تلقاها من القناة لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين.

ويعد "الحمود" من المذيعين السابقين والذي قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي مع زملائه من الأسماء اللامعة والمعروفة التي لن تنسى من ذاكرة المشاهدين في ذلك الوقت.

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