لمن.. نبارك؟!!

مع بدء العد التنازلي لموعد اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري؛ إذ يبدأ الطلاب بالمذاكرة والتحصيل، مع استنفار في البيوت، والوقوف بجانب الأبناء ومساعدتهم لتجاوز الاختبارات بنجاح، والحصول على أعلى الدرجات.. بعدها تترقب آلاف الأسر نتائج امتحانات أبنائها؛ لتنفجر التبريكات.. "مبروووك" من الأعماق لكل طالب وطالبة (أخ، أخت، ابن، بنت أو زوجة أو صديق)، "مبرووووك" من القلب لمن اجتهد وتعب في 2017، ونال المراد في 2018.. "مبرووووك" لمن نجح وتخرج من المتوسطة والثانوية أو المرحلة الجامعية.. "مبروووك" مع الفخر والاعتزاز لمن تجاوز أو تجاوزت مناقشة الماجستير أو الدكتوراه، وتحصلوا على الدرجات العليا.. فأنتم فخرنا وفخر بلادنا، ومستقبل وطننا.

وعودًا على بدء، ومع نهاية موسمنا الرياضي الكبير، الموسم الرياضي الأكبر بجميع أحداثه وتفاصيله، الذي شهد إطلاق أكثر من 16 اتحادًا رياضيًّا جديدًا للعديد من الألعاب الرياضية المختلفة، والعديد من المشاريع الرياضية، ودعم الأندية لتخفيض ديونها.. "مبرووووك" لقيادتنا الرشيدة نجاح ثقتها الغالية في دعم المسؤول الأول عن الشباب والرياضة.. "مبرووووك" لهيئة الرياضة هذه النجاحات الكبيرة (نهائي بطولة العالم للشطرنج على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -، والنهائي العالمي للراليات في الرياض، ونجاح أعظم رويال رامبل للمصارعة الحرة WWE في التاريخ، وغيرها كثير).. جميعها إنجازات تشهد لنا بالقدرة على النجاح في تنفيذ أضخم الاستثمار الرياضي، وتقديم المملكة العربية السعودية للواجهة في جميع المجالات.. "مبرووووك" لمنتخبنا الوطني قرب المشاركة العالمية في مونديال روسيا، وترقُّب العالم للظهور السعودي المشرف في مباراة الافتتاح التاريخية.. ونبارك لاتحاد كرة القدم نجاح الموسم الرياضي الحالي، وقراراته التاريخية لتنظيم الموسم القادم.

"مبروووووك" للهلال بطل الدوري، وللاتحاد والفيصلي التأهل لنهائي أغلى البطولات على كأس الملك سلمان -حفظه الله-، ولفرسان مكة (الوحدة) حصولهم على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان، وعودتهم لدوري الأضواء برفقة الحزم.. "مبروووووك" للرائد وأُحد قرب تثبيت أقدامهما بدوري المحترفين. ونبارك لممثلنا آسيويًّا (الأهلي)، ونتمنى له التوفيق في المشوار القاري الكبير.

هجمة.. مرتدة!!

كتاباتي جزء صادق، وجزء غامض، وجزء من ذوقي، وجزء يستحيل أن يفهمه غيري.. كلماتي سطور من مشاعري أنا.. لا يتقن الكل قراءتها.. فقط لمن يشعر بها.. كلماتي هي ما بداخلي من نور، من بريق، من كبرياء، من حب، من فراق وألم.. من فرح، من حزن.. كلماتي هي أنا.. جوهرتي.. لؤلؤتي.. هي التي تجعلني أميرًا في عالم الأحلام.. وقيثارة في دنيا الكلمات.. كلماتي هي ثقتي.. كرامتي.. وحياتي.. كلماتي هي التي تأخذني بعيدًا عن دنيا البشر.. بين النجوم.. فوق السحاب.. لأرفع رأسي عاليًا في السماء.. حروفي هي قوتي وقت ضعفي.. وابتسامتي وقت دموعي.. ومن لم يقدرها.. فكلماتي ليست لهم!!

لمن وضعتك في صدر قائمتي، وتركتني في ذيل قائمتك: "ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * ويأتيك بالأخبار من لم تزود".. مشاعري هي كلماتي المسطورة، وكلماتي هي أملي، وأملي هو ذكرياتي، وذكرياتي هي دليل قلبي.. الحب علاقة، والعلاقة انتماء، والانتماء وفاء، والوفاء ألا تضع من تحب في ذيل القائمة.. (كيف اشتكيلك وضيقتي منك)!!