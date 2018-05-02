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شاهد.. "عمل المدينة" يزور 256 منشأة خلال أسبوع ويضبط 59 مخالفة

للتأكد من الالتزام بتطبيق تعليمات التوطين

نفذ قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جولات جولة تفتيشية لـ 256 منشأة خلال إسبوع للتأكد من تطبيق قرار التوطين على منافد تأجير السيارات والمحلات التجارية وخاصة بيع المستلزمات النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات اسفرت عن ضبط 59 مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي أن الجولات الميدانية لتطبيق القرار على منافد تأجير السيارات نتج عنها ثلاثة مخالفات للمادة 39 العمل لدى غير صاحب العمل مشيرا أنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها عدد 62 زيارة تم خلالها ضبط عدد 22 مخالفة لنظام العمل.

وأضاف "الصاعدي" أنه تم إعطاء 18 انذار لبعض المنشآت لعدم وجود سجلات وعقود عمل للموظفين وأنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية على محلات الذهب والمجوهرات في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها 7 زيارات.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدببة المنورة إن الجولات مستمرة على مدى ٢٤ ساعة من قبل الزملاء بإدارة التفتيش وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقرار.

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شاهد.. "عمل المدينة" يزور 256 منشأة خلال أسبوع ويضبط 59 مخالفة
سبق

نفذ قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جولات جولة تفتيشية لـ 256 منشأة خلال إسبوع للتأكد من تطبيق قرار التوطين على منافد تأجير السيارات والمحلات التجارية وخاصة بيع المستلزمات النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات اسفرت عن ضبط 59 مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي أن الجولات الميدانية لتطبيق القرار على منافد تأجير السيارات نتج عنها ثلاثة مخالفات للمادة 39 العمل لدى غير صاحب العمل مشيرا أنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها عدد 62 زيارة تم خلالها ضبط عدد 22 مخالفة لنظام العمل.

وأضاف "الصاعدي" أنه تم إعطاء 18 انذار لبعض المنشآت لعدم وجود سجلات وعقود عمل للموظفين وأنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية على محلات الذهب والمجوهرات في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها 7 زيارات.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدببة المنورة إن الجولات مستمرة على مدى ٢٤ ساعة من قبل الزملاء بإدارة التفتيش وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقرار.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:18 PM

شاهد.. "عمل المدينة" يزور 256 منشأة خلال أسبوع ويضبط 59 مخالفة

للتأكد من الالتزام بتطبيق تعليمات التوطين

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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نفذ قسم التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جولات جولة تفتيشية لـ 256 منشأة خلال إسبوع للتأكد من تطبيق قرار التوطين على منافد تأجير السيارات والمحلات التجارية وخاصة بيع المستلزمات النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات اسفرت عن ضبط 59 مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي أن الجولات الميدانية لتطبيق القرار على منافد تأجير السيارات نتج عنها ثلاثة مخالفات للمادة 39 العمل لدى غير صاحب العمل مشيرا أنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها عدد 62 زيارة تم خلالها ضبط عدد 22 مخالفة لنظام العمل.

وأضاف "الصاعدي" أنه تم إعطاء 18 انذار لبعض المنشآت لعدم وجود سجلات وعقود عمل للموظفين وأنه تم عمل جولات تفتيشية ميدانية على محلات الذهب والمجوهرات في عدة مواقع بمشاركة الضبط الميداني نتج عنها 7 زيارات.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدببة المنورة إن الجولات مستمرة على مدى ٢٤ ساعة من قبل الزملاء بإدارة التفتيش وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقرار.

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