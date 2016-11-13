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كشفها أحد المستخدمين .. ثغرة في "فيسبوك" تشغّل الكاميرا سراً

تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2

كشف أحد مستخدمي "فيسبوك" ثغرة أمنية قد تكون غاية في الخطورة في التطبيق، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو علمهم.

ونشر شاب يُدعى جوشوا مادوكس؛ مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، معلقاً عليه بالقول: "عثرت على مشكلة تتعلق بالأمن والخصوصية على فيسبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحاً فإنه يستخدم الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق، تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار".

وفي مقطع الفيديو، تظهر الكاميرا وهي تعمل في خلفية الشاشة، وراء حائط الأخبار في تطبيق فيسبوك، على نظام "آي أو إس" المشغّل لهواتف آيفون من شركة أبل.

ووفق "سكاي نيوز" نشر عديد من المواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت بالفعل وجود ثغرة، لكنها قالت إن تلك الثغرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3.

ولحل المشكلة بشكل مؤقت، حتى تتمكن "فيسبوك" من معالجة الثغرة، لا بد للمستخدمين منع "فيسبوك" من استخدام كاميرا الهاتف، من خلال الإعدادات.

وللقيام بذلك، عليك التوجه إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار "الكاميرا" (Camera)، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لـ "فيسبوك" باستخدام الكاميرا.

ثغرة فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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كشفها أحد المستخدمين .. ثغرة في "فيسبوك" تشغّل الكاميرا سراً
سبق

كشف أحد مستخدمي "فيسبوك" ثغرة أمنية قد تكون غاية في الخطورة في التطبيق، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو علمهم.

ونشر شاب يُدعى جوشوا مادوكس؛ مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، معلقاً عليه بالقول: "عثرت على مشكلة تتعلق بالأمن والخصوصية على فيسبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحاً فإنه يستخدم الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق، تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار".

وفي مقطع الفيديو، تظهر الكاميرا وهي تعمل في خلفية الشاشة، وراء حائط الأخبار في تطبيق فيسبوك، على نظام "آي أو إس" المشغّل لهواتف آيفون من شركة أبل.

ووفق "سكاي نيوز" نشر عديد من المواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت بالفعل وجود ثغرة، لكنها قالت إن تلك الثغرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3.

ولحل المشكلة بشكل مؤقت، حتى تتمكن "فيسبوك" من معالجة الثغرة، لا بد للمستخدمين منع "فيسبوك" من استخدام كاميرا الهاتف، من خلال الإعدادات.

وللقيام بذلك، عليك التوجه إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار "الكاميرا" (Camera)، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لـ "فيسبوك" باستخدام الكاميرا.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:14 PM

كشفها أحد المستخدمين .. ثغرة في "فيسبوك" تشغّل الكاميرا سراً

تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف أحد مستخدمي "فيسبوك" ثغرة أمنية قد تكون غاية في الخطورة في التطبيق، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو علمهم.

ونشر شاب يُدعى جوشوا مادوكس؛ مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، معلقاً عليه بالقول: "عثرت على مشكلة تتعلق بالأمن والخصوصية على فيسبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحاً فإنه يستخدم الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق، تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار".

وفي مقطع الفيديو، تظهر الكاميرا وهي تعمل في خلفية الشاشة، وراء حائط الأخبار في تطبيق فيسبوك، على نظام "آي أو إس" المشغّل لهواتف آيفون من شركة أبل.

ووفق "سكاي نيوز" نشر عديد من المواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت بالفعل وجود ثغرة، لكنها قالت إن تلك الثغرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2، فيما لا يواجه مستخدمو هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 13.1.3.

ولحل المشكلة بشكل مؤقت، حتى تتمكن "فيسبوك" من معالجة الثغرة، لا بد للمستخدمين منع "فيسبوك" من استخدام كاميرا الهاتف، من خلال الإعدادات.

وللقيام بذلك، عليك التوجه إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار "الكاميرا" (Camera)، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لـ "فيسبوك" باستخدام الكاميرا.

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