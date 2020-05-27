النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بوينج" تسرح 6.770 عاملاً جراء انخفاض الطلب على السفر جواً

تخطط للاستغناء عن آلاف آخرين في الأشهر المقبلة

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون، العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملاً في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وذكرت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، وأنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف، بينما تواجه هبوطاً في الطلب على السفر جواً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "بوينج" في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفاً، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بوينج" تسرح 6.770 عاملاً جراء انخفاض الطلب على السفر جواً
سبق

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون، العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملاً في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وذكرت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، وأنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف، بينما تواجه هبوطاً في الطلب على السفر جواً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "بوينج" في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفاً، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
07:26 PM

"بوينج" تسرح 6.770 عاملاً جراء انخفاض الطلب على السفر جواً

تخطط للاستغناء عن آلاف آخرين في الأشهر المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,809

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديف كالهون، العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملاً في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وذكرت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، وأنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف، بينما تواجه هبوطاً في الطلب على السفر جواً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت "بوينج" في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفاً، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة