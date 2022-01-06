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شاهد.. رجال ونساء يتدربون على التسويق الزراعي والإلكتروني بجازان

دورة تُنَفّذها الوزارة تهتم بتطوير الذات وتغيير طريقة التواصل مع العميل

تُنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإدارة العامة للثروة النباتية بالتعاون مع شركة الميادين بمركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان- دورة تسويق المنتجات الزراعية والتسويق الإلكتروني، التي تستهدف ٣٦ من العنصر النسائي و١٨ من العناصر الرجالية.

وتهتم هذه الدورة بتطوير الذات وكيفية تغيير سلوك وأسلوب طريقة التواصل مع العميل والطرق السليمة لوضع الخطط السوقية المناسبة، ودراسة الجدوى من بداية التأسيس والمصروفات التشغيلية، وكيفية حسابها الخطة السوقية.

وتهدف الدورة إلى دراسة السوق والمنافسين الحاليين والمستقبليين للشركة، عن طريق تحليل swot نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر سواء للمنافسين أو للمشروع، والفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق القديم، وكيفية تسويق المنتجات الزراعية بطرق صحيحة.

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شاهد.. رجال ونساء يتدربون على التسويق الزراعي والإلكتروني بجازان
سبق

تُنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإدارة العامة للثروة النباتية بالتعاون مع شركة الميادين بمركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان- دورة تسويق المنتجات الزراعية والتسويق الإلكتروني، التي تستهدف ٣٦ من العنصر النسائي و١٨ من العناصر الرجالية.

وتهتم هذه الدورة بتطوير الذات وكيفية تغيير سلوك وأسلوب طريقة التواصل مع العميل والطرق السليمة لوضع الخطط السوقية المناسبة، ودراسة الجدوى من بداية التأسيس والمصروفات التشغيلية، وكيفية حسابها الخطة السوقية.

وتهدف الدورة إلى دراسة السوق والمنافسين الحاليين والمستقبليين للشركة، عن طريق تحليل swot نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر سواء للمنافسين أو للمشروع، والفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق القديم، وكيفية تسويق المنتجات الزراعية بطرق صحيحة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:33 PM

شاهد.. رجال ونساء يتدربون على التسويق الزراعي والإلكتروني بجازان

دورة تُنَفّذها الوزارة تهتم بتطوير الذات وتغيير طريقة التواصل مع العميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تُنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإدارة العامة للثروة النباتية بالتعاون مع شركة الميادين بمركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان- دورة تسويق المنتجات الزراعية والتسويق الإلكتروني، التي تستهدف ٣٦ من العنصر النسائي و١٨ من العناصر الرجالية.

وتهتم هذه الدورة بتطوير الذات وكيفية تغيير سلوك وأسلوب طريقة التواصل مع العميل والطرق السليمة لوضع الخطط السوقية المناسبة، ودراسة الجدوى من بداية التأسيس والمصروفات التشغيلية، وكيفية حسابها الخطة السوقية.

وتهدف الدورة إلى دراسة السوق والمنافسين الحاليين والمستقبليين للشركة، عن طريق تحليل swot نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر سواء للمنافسين أو للمشروع، والفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق القديم، وكيفية تسويق المنتجات الزراعية بطرق صحيحة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

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