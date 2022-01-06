شاهد.. رجال ونساء يتدربون على التسويق الزراعي والإلكتروني بجازان

دورة تُنَفّذها الوزارة تهتم بتطوير الذات وتغيير طريقة التواصل مع العميل

تُنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإدارة العامة للثروة النباتية بالتعاون مع شركة الميادين بمركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان- دورة تسويق المنتجات الزراعية والتسويق الإلكتروني، التي تستهدف ٣٦ من العنصر النسائي و١٨ من العناصر الرجالية.

وتهتم هذه الدورة بتطوير الذات وكيفية تغيير سلوك وأسلوب طريقة التواصل مع العميل والطرق السليمة لوضع الخطط السوقية المناسبة، ودراسة الجدوى من بداية التأسيس والمصروفات التشغيلية، وكيفية حسابها الخطة السوقية.

وتهدف الدورة إلى دراسة السوق والمنافسين الحاليين والمستقبليين للشركة، عن طريق تحليل swot نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر سواء للمنافسين أو للمشروع، والفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق القديم، وكيفية تسويق المنتجات الزراعية بطرق صحيحة.