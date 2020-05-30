وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-30 سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186. وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 01:16 PM

بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9453 شخصًا





A A A





3 مشاركة

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.