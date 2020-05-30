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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9453 شخصًا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.

فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:16 PM

بلجيكا تسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9453 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 9453 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية إنها سجّلت 125 إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد المصابين إلى 58186.

وأضافت: المستشفيات البلجيكية استقبلت 29 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 87 شخصًا بعد تعافيهم.

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