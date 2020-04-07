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جدة.. مصادرة فواكه وخضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي

خلال جولات لأمانة المحافظة تهدف لمنع تفشي كورونا

صادرت أمانة محافظة جدة 20156 كجم، من الخضروات والفواكه، و2590 من المواد الغذائية، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشي مرض فيروس كورونا، حيث رصدت حالات البيع العشوائي في الطرقات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق البلدية واصلت تكثيف الجولات الرقابية لرصد الباعة الجائلين ومنع "البيع العشوائي" في الشوارع والأرصفة، بـعرض البضائع في ظروف سيئة من أتربة وغيرها، ما يؤدي إلى انتقال العدوى والأمراض للمستهلكين، ومخالفة الاشتراطات الصحية السليمة.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أنه جرى خلال الجولات إتلاف عدد 203 بسطات، وعدد 422 عربة خشبية ومصادرة 20156 كجم، و1236 كرتونًا من الخضروات والفواكه، وتم تسليم المصادرات الصالحة منها إلى جمعيات حفظ النعمة والجمعيات الخيرية.

وبيّن أن أعمال الرقابة والمتابعة مستمرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومنعهم من الافتراش والبيع بالشوارع والساحات العامة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. مصادرة فواكه وخضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي
سبق

صادرت أمانة محافظة جدة 20156 كجم، من الخضروات والفواكه، و2590 من المواد الغذائية، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشي مرض فيروس كورونا، حيث رصدت حالات البيع العشوائي في الطرقات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق البلدية واصلت تكثيف الجولات الرقابية لرصد الباعة الجائلين ومنع "البيع العشوائي" في الشوارع والأرصفة، بـعرض البضائع في ظروف سيئة من أتربة وغيرها، ما يؤدي إلى انتقال العدوى والأمراض للمستهلكين، ومخالفة الاشتراطات الصحية السليمة.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أنه جرى خلال الجولات إتلاف عدد 203 بسطات، وعدد 422 عربة خشبية ومصادرة 20156 كجم، و1236 كرتونًا من الخضروات والفواكه، وتم تسليم المصادرات الصالحة منها إلى جمعيات حفظ النعمة والجمعيات الخيرية.

وبيّن أن أعمال الرقابة والمتابعة مستمرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومنعهم من الافتراش والبيع بالشوارع والساحات العامة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:19 PM

جدة.. مصادرة فواكه وخضروات ومواد غذائية من أماكن بيع عشوائي

خلال جولات لأمانة المحافظة تهدف لمنع تفشي كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,524

صادرت أمانة محافظة جدة 20156 كجم، من الخضروات والفواكه، و2590 من المواد الغذائية، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشي مرض فيروس كورونا، حيث رصدت حالات البيع العشوائي في الطرقات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق البلدية واصلت تكثيف الجولات الرقابية لرصد الباعة الجائلين ومنع "البيع العشوائي" في الشوارع والأرصفة، بـعرض البضائع في ظروف سيئة من أتربة وغيرها، ما يؤدي إلى انتقال العدوى والأمراض للمستهلكين، ومخالفة الاشتراطات الصحية السليمة.

وأشار وكيل الأمين للبلديات الفرعية، أنه جرى خلال الجولات إتلاف عدد 203 بسطات، وعدد 422 عربة خشبية ومصادرة 20156 كجم، و1236 كرتونًا من الخضروات والفواكه، وتم تسليم المصادرات الصالحة منها إلى جمعيات حفظ النعمة والجمعيات الخيرية.

وبيّن أن أعمال الرقابة والمتابعة مستمرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومنعهم من الافتراش والبيع بالشوارع والساحات العامة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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