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رئيس وزراء اليابان لـ "ولي العهد": رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح غير مسبوقة

قال: سنواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".

وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء اليابان لـ "ولي العهد": رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح غير مسبوقة
سبق

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".

وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:23 AM

رئيس وزراء اليابان لـ "ولي العهد": رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح غير مسبوقة

قال: سنواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط، ووعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية على خطة إصلاح شاملة.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال آبي؛ للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا، إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسة غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقاً لمبادرتكم".

وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قِبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة على نجاحها".

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