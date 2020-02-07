رغم الفوز على "الاتفاق" .. هاشتاغات "أهلاوية" تطالب بإقالة "جروس"

نادت قائلة .. " لا يبات الليلة" و أيضًا "رحيله مطلب"

طالبت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة برحيل المدير الفني لفريقها، السويسري كريستيان جروس على الرغم من الفوز المثير الذي حققه النادي على الاتفاق في الجولة الـ 17 من المسابقة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين بعدما كان متأخرًا بنتيجة هدفين للا شيء حيث رفع النادي الجداوي رصيده للنقطة 33 في المركز الثالث بأقل من النصر صاحب المركز الثاني بنقطتين ومن الهلال المتصدر بخمس نقاط.

وانتشرت هاشتاغات مثل "إقالة جروس مطلب" و "جروس لا يبات الليلة" حيث أبدت فيها الجماهير رأيها في المدرب وتحدثت عن أن استمراره في قيادة الفريق سيكون مضيعة للوقت وللبطولات.

يُذكر أن تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الأهلي والمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش نظير راتب سنوي يصل لـ 2.5 مليون يورو سنويًا وأن المدرب قد أبدى موافقته على العرض الأهلاوي .