النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

لندن.. الطيران المدني يعرض فرص الاستثمار في تشغيل وبناء المطارات

أمام شركات بريطانية والتميمي يؤكد على تسخير الإمكانات لمواكبة النمو

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي – البريطاني اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات البريطانية في مجال الطيران المدني لبحث ومناقشة الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة المتاحة بهذا المجال.

حضر الاجتماع ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (60) ممثلاً من الشركات الوطنية والبريطانية يمثلون عدة أنشطة منها تشغيل المطارات، وأنظمة التقنية، وخدمات الطيران، والبناء والتشييد، وأنظمة الملاحة، والضيافة، والسوق الحرة وغيرها.

وألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم محمد التميمي كلمة في الاجتماع رحّب خلالها بالحضور، واستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي بالمملكة، خاصة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، ومشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني بالمملكة.

وأكّد التميمي حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني في المملكة وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي بالمملكة، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط ثلاث قارات، بالإضافة إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 بإذن الله.

وجرى خلال الاجتماع تعريف الشركات بمستجدات تطور البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة ومنها فرص الخصخصة التي تعمل الهيئة عليها، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لندن.. الطيران المدني يعرض فرص الاستثمار في تشغيل وبناء المطارات
سبق

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي – البريطاني اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات البريطانية في مجال الطيران المدني لبحث ومناقشة الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة المتاحة بهذا المجال.

حضر الاجتماع ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (60) ممثلاً من الشركات الوطنية والبريطانية يمثلون عدة أنشطة منها تشغيل المطارات، وأنظمة التقنية، وخدمات الطيران، والبناء والتشييد، وأنظمة الملاحة، والضيافة، والسوق الحرة وغيرها.

وألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم محمد التميمي كلمة في الاجتماع رحّب خلالها بالحضور، واستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي بالمملكة، خاصة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، ومشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني بالمملكة.

وأكّد التميمي حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني في المملكة وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي بالمملكة، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط ثلاث قارات، بالإضافة إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 بإذن الله.

وجرى خلال الاجتماع تعريف الشركات بمستجدات تطور البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة ومنها فرص الخصخصة التي تعمل الهيئة عليها، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
03:43 PM

لندن.. الطيران المدني يعرض فرص الاستثمار في تشغيل وبناء المطارات

أمام شركات بريطانية والتميمي يؤكد على تسخير الإمكانات لمواكبة النمو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
1
2,735

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي – البريطاني اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات البريطانية في مجال الطيران المدني لبحث ومناقشة الأنشطة المتخصصة بقطاع الطيران في المملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة في قطاع الطيران المدني التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ومستجدّات البيئة الاستثمارية ومشروعات الخصخصة المتاحة بهذا المجال.

حضر الاجتماع ممثلي الإدارات المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من (60) ممثلاً من الشركات الوطنية والبريطانية يمثلون عدة أنشطة منها تشغيل المطارات، وأنظمة التقنية، وخدمات الطيران، والبناء والتشييد، وأنظمة الملاحة، والضيافة، والسوق الحرة وغيرها.

وألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم محمد التميمي كلمة في الاجتماع رحّب خلالها بالحضور، واستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي بالمملكة، خاصة مع تنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، ومشاريع البنية التحتية من بناء وتشييد وتطوير المطارات، والفرص المتاحة بها لتشغيل المطارات وتقديم الخدمات والاستشارات المتقدمة في مجالات الطيران المدني بالمملكة.

وأكّد التميمي حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تدعيم ركائز صناعة الطيران المدني في المملكة وتسخير الإمكانات المطلوبة كافة لمواكبة النمو المضطرد في النقل الجوي بالمملكة، والعمل على استقطاب الشركات العالمية العريقة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدّمة لمرتاديها، ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط ثلاث قارات، بالإضافة إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 بإذن الله.

وجرى خلال الاجتماع تعريف الشركات بمستجدات تطور البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة ومنها فرص الخصخصة التي تعمل الهيئة عليها، واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بالمملكة.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,121
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,068
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة